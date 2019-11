Pampita, contra Nicole Neumann: "No hay que escupir al cielo"

Nicole Neumann dio su opinión sobre la repentina decisión de Pampita de casarse con Roberto García Moritán a dos meses de iniciar su relación y fue contundente.

"¿Hay una moda ahora que salimos dos meses y nos casamos? Yo jamás cometería ese error", dijo en Nosotros a la mañana, programa del que es panelista. "Yo no lo haría, no. O sea yo tardo tres o cuatro meses en presentarles a mi hija el novio… imaginate si me voy a casar a los dos", agregó luego.

Lo cierto es que, al escuchar esta frase, la morocha salió al cruce y le dedicó unas palabras a su archienemiga. Hay una frase que dice 'nunca digas nunca' porque tantas veces se dice 'yo no haría esto', y después las hacés porque la vida te hace hacerlas. No hay que escupir al cielo, nunca se sabe. Cada uno se maneja como le parece también".