La decisión que tomó Nicole Neumann con sus hijas que hizo enfurecer a Cubero

Un nuevo round en la ya eterna pelea entre Fabián Cubero (40) y Nicole Nuemann (39) se dio tras el viaje que la modelo realizó a Punta del Este junto a las hijas que tuvieron, Indiana, Allegra y Sienna. Con una amiga de ella, estuvieron el fin de semana pasado celebrando los 39 años de "Nikita" en playas esteñas. Y si bien "Poroto" autorizó el viaje de las niñas (recordemos que hace un mes atrás le había revocado el permiso para salir del país) al parecer hubo un hecho que hizo enfurecer al jugador emblemático de Vélez.

Según contaron, el sábado pasado, ella habría salido a festejar con su amiga y un grupo nutrido de otros conocidos y habría dejado a las tres niñas solas toda la noche, algo que no fue confirmado por ella pero que en "Los Angeles a la Mañana", Cubero lo dio a entender. Hoy, el notero del programa de Angel de Brito por "El Trece" lo fue a buscar a la puerta de su casa y dialogó con él.

"Algo me contaron de lo que pasó, a mi no me molesta si una persona de su confianza las va a buscar al colegio como ya ha sucedido. Ella es la madre así que calculo, en realidad estoy seguro, de que no va a mandar a cualquier persona a buscar a sus hijas. Ahora si es verdad que dejó solas a las nenas para salir de noche, eso si que no me parece atinado. Son menores tienen que estar vigiladas por un adulto, no pueden estar solas toda la noche. No me parece", dijo "Poroto" muy molesto.

¿Qué dirá Nicole?