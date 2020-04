El desesperado pedido de Pampita por el Coronavirus

Pampita hizo un pedido a todos sus followers por la problemática del Coronavirus que tiene en vilo al mundo. Así es, la esposa de Roberto García Moritán mostró su lado más sensible a través de las historias de su Instagram oficial y manifestó su preocupación respecto a la situación actual del sistema de salud en Argentina afectado por la pandemia.

"No salgas por favor! No salgas de tu casa! Cuidá a lo tuyos, cuidate vos y cuidá a los demás! No hay camas, no hay respiradores, no hay personal médico suficiente si nos contagiamos todos a la vez. Organizá las compras una vez por semana con todo lo que necesitás", comenzó la modelo de 42 años en sus redes sociales.

Luego, la mamá de Bautista, Beltrán, Benicio y Blanca Vicuña continuó: "No busques excusas para salir por cualquier cosa. Ya llegará el momento de salir y disfrutar de esa libertad que tanto extrañamos. Pero hoy usemos la razón y la conciencia para elegir protegernos entre todos: yo te cuido a vos y vos me cuidas a mi! #yomequedoencasa #quedatencasa".