La radical confesión de Pampita sobre el feminismo

En épocas de intenso debate sobre el feminismo, Pampita dejó en claro cuál es su postura sobre la lucha por la igualdad de derechos.

A pesar de tener una creencia basada en la religión católica, la modelo y conductora se manifestó en reiteradas ocasiones a favor de la legalización del aborto.

"Está bueno entender que mi opinión no va a ser nunca la verdad, va a ser solo mi opinión. Cuando hablo, lo hago desde mis valores o desde lo que me inculcaron o lo que me parece, pero nunca digo que mi postura sea la correcta. Me gusta escuchar, cambiar de parecer, puedo aprender por qué el otro piensa de otra manera", dijo en este sentido en la revista Viva.

Luego dejó en claro su posición: "Soy absolutamente feminista. Las mujeres no nos podemos permitir no ser feministas. Hasta que no logremos la igualdad de condiciones en todos los aspectos, hasta que no dejen de matar mujeres, para lo que todavía falta un montón, no hay que aflojar. Porque si no nos apoyamos entre todas para que haya un cambio real, profundo y definitivo, no va a pasar".