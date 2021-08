Pampita recordó su vida con Benjamín Vicuña con una inesperada reflexión

A 11 días del nacimiento de su hija, fruto de su amor con Roberto García Moritán, Pampita volvió al trabajo y en Pampita Online reflexionó sobre su presente recordando cómo era su vida cuando estaba en pareja con Benjamín Vicuña con quien estuvo por más de 10 años en pareja y juntos tuvieron a Blanca, Bautista, Beltrán y Benicio.

Todo comenzó cuando la modelo le hizo frente a algunas críticas que recibió sobre su vuelta al trabajo: "Me parece que es algo personal. Hay gente que prefiere no trabajar un tiempo, y está perfecto. No podemos juzgarnos unas con otras, ni la sociedad. Porque hay otras mujeres, como yo, que tienen mucha energía, que les hace bien”, dijo.





"El año pasado estuve súper tranquila, así que este año no quiero desaprovechar la oportunidad de estar acá, con ustedes, haciendo un programa. No soy solo yo, son un montón de personas que también dependen de este programa, en cámara y fuera de cámara", siguió la top.

Luego, la jurado de La Academia, recordó su pasado y reflexionó: "Y en el caso de ShowMatch, es lindo ir todas las noches, me hace bien, me reconforta. Yo hace unos años recuperé mi carrera porque había vivido afuera mucho tiempo, y la cuido mucho. Me parece que esto es una escuela, que hay que estar haciendo cosas todo el tiempo. No me imagino dándome el lujo de desaparecer un año entero. Es una elección personal que no la vivo como un sacrificio ni le estoy quitando tiempo a mis seres queridos. Estamos todos muy bien".



Pampita dio detalles de la llegada de Ana: "Fue el parto más doloroso"

Carolina Pampita Ardohain volvió a ponerse al frente de "Pampita Online" y relató cómo fue el parto de su quinta hija y la primera junto a Roberto García Moritán.



"Fue el parto más doloroso", comenzó relatando, y agregó: “La agarré cuando ya tenía los bracitos afuera y me la terminé de sacar”.

Sobre el rol de su esposo durante el parto, Pampita reveló que se mostró estoico durante todo el proceso y que fue su gran sostén. "Roberto estaba perfecto y se quedó mirando un rato largo. Me decía ‘ya le veo el pelo’. Me iba haciendo la alocución de las cosas. Estaba mirando re entretenido, cero nervioso, impresionable, nada. Se la re bancó", recordó.

