Pampita y el emotivo recuerdo de su abuela: "Que importante son en nuestros corazones"

Pampita compartió en este jueves de recuerdos o "tbt", como se lo conoce popularmente en las redes, una foto de la infancia junto a su abuela y un tierno mensaje que hizo emocionar a todos sus seguidores.

A través de Instagram, la modelo posteó una foto donde se la ve de pequeña junto a su abuela Perla.

"Esta foto con mi abuela Perla es en el jardín de 'la casa grande', como le decíamos nosotros los nietos a la casa de los abuelos. Soy la nieta más grande así que también fui la más mimada! Tuve la suerte de estar con mi abuela gran parte de mi infancia", comenzó Pampita en su extenso mensaje.

Luego, continuó enumerando los recuerdos más dulces de esos años: "Me acuerdo de las charlas antes de dormirnos, los libros que me leía, y los muchos que me hacía leer a mi, la música que estaba siempre presente, la máquina de coser a pedal, los vestidos floreados que usaba, su perfume, las fotos bajo el vidrio de la mesa de luz, los peinados tirantes que me hacía con cintas, las flores que inundaban la casa, las velas que le poníamos a nuestros muertos, el privilegio que era poder comer en la mesa de los grandes, el helado de vainilla que comíamos en las noches de verano, sus cuadernos donde anotaba todas las ocurrencias que decíamos los chicos, y esos ojos marrones que heredamos todos de ella! Yo extraño a mi abuela! Y seguro vos también extrañas a los tuyos pero los estás cuidando con esta distancia".

Por último, cerró su posteo con una contundente frase: "Que importante son los abuelos en nuestros corazones! Un beso enorme para todos los abuelos, para los que están, para los que partieron, para los que nos marcaron la vida, y para los que nos llenaron de amor a su manera!".