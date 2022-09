Pampita abrió su corazón en Almorzando con Juana y contó, como nunca antes lo había hecho en otro programa, detalles del proceso por el que debió pasar antes de quedar embarazada de su hija Ana García Moritán.

La modelo y presentadora fue una de las invitadas a la mesaza de Juana Viale en El Trece y relató con detalles inéditos, que recibió un proceso hormonal que le ayudó a gestar su embarazo.

Pampita reveló la verdad detrás del embarazo de Ana: “Fueron muchas inyecciones”.

“Cuando empezamos a buscar a nuestra Ana, que no sabíamos si lo íbamos a lograr o no, porque hubo un tratamiento antes, me senté y me propuse hacerlo”. Confesó la famosa conductora de El Hotel de los Famosos. “Me saqué óvulos tres veces, fueron muchas inyecciones”, agregó Pampita.

Juana Viale remarcó que no es fácil para una mujer un momento como ese, pues las hormonas están revolucionadas y hay compromisos públicos que atender y sonreír para la cámara. Sobre esto, la modelo afirmó que la pandemia le jugó a su favor.

“Gracias a Dios coincidió con la pandemia, así que estaba toda la familia recluida, no tenía que peinarme, maquillarme, nada. Todo el proceso hormonal que te revoluciona lo pasé en casa”, aclaró la modelo.

Juanita y el resto de los invitados escuchaban de manera muy atenta el relato de la modelo y madre de Ana García Moritán. Pampita también aclaró que se hinchó mucho y las hormonas las tenía a flor de piel. Pero tuvo la contención familiar y la coincidencia de que debían estar todos en casa guardados por la pandemia.

«Íbamos a filmar todo el proceso, pero lo tuvimos que hacer con el teléfono porque se suspendió toda esa primera parte. Inclusive yo decía: “Bueno, si no funciona, también quiero que la gente conozca que pasamos por esto, que lo intentamos y que pasamos por esto”», remarcó Carolina Ardohain.

El look de Pampita para Almorzando con Juana

Pampita deslumbró con su look “total white” con recortes en espalda y costados laterales del pecho. La modelo eligió un outfit blanco con bordes brillantes plateados que la hicieron resaltar con mucho glam.

Pampita fue la única mujer invitada a la mesaza de Juana Viale en el primer programa de la actriz en este 2022. La modelo lució inmaculada con su vestido largo con una profunda abertura. “Muero de amor”, escribió Roberto García Moritán en el posteo de la modelo.