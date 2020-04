Pampita y Roberto García Moritán preocupados por un infectado de Coronavirus en su familia

El tio de Roberto García Moritán, Martín García Moritán, Embajador argentino ante la ONU, pasa sus días internado en Nueva York a raíz de un severo cuadro de neumonía, provocado por el Coronavirus.

García Mortián fue internado en el hospital Weill Corneil de Nueva York el jueves pasado con un cuadro de fiebre y una neumonía severa. Luego, el diplomático daría positivo al test de COVID-19.

“Está bajo observación y con los estudios en marcha para determinar si se trata de coronavirus”, dijo un allegado al diplomático hace algunos días. Mientras que la agencia de prensa Télam aseguró: "El embajador argentino ante la ONU, Martín García Moritán, se encuentra internado en un hospital de Nueva York por padecer coronavirus (Covid-19) y se convirtió así en el tercer diplomático de la Cancillería argentina en contraer la enfermedad. Fue internado el jueves pasado en el Weill Cornell de Nueva York con un cuadro de fiebre y una neumonía severa", precisó el comunicado.

En comunicación con CARAS, Roberto confirmó que su padrino se encuentra con COVID-19 y que se encuentra en recuperación en los Estados Unidos junto a su familia más cercana.

El diplomático es el segundo caso que se presenta en Cancillería. En primer diagnosticado fue Juan Corteletti, quien presentó síntomas y luego de hacerse el test se comprobó que está infectado.

García Moritán se encuentra en la embajada de la ONU hace cuatro años y estaba culminando la misión que cumplió durante el gobierno de Mauricio Macri. Está casado y tiene dos hijos viviendo junto a él y tres más que se encuentran en Buenos Aires.

Antes de conocerse la noticia, Pampita se mostró muy preocupada y en su programa aseguró: “Me parece que la Argentina todavía no despierta, por lo menos esa es mi sensación. Escuchamos, vemos el noticiero, pero todavía no estamos entendiendo lo que se nos viene. No estamos observando lo que pasó en otros lados, no estamos entrando en conciencia. Somos tan frágiles, mucho más de lo que ustedes se imaginan… Estamos a tiempo, ese es el único mensaje”, dijo sobre la pandemia.