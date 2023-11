El escenario mediático gira nuevamente hacia la vida privada de Pampita Ardohain y su esposo, Roberto García Moritán, tras surgir rumores sobre una supuesta polémica familiar en torno a una presunta deuda millonaria. La crisis financiera podría poner en peligro la relación de la modelo con su marido y su cuñado, Francisco García Moritán. Según fuentes cercanas a la familia, María Lucila Fernández, madre del legislador porteño, se enfrenta a una serie de problemas legales que involucran a sus seres queridos.

Pampita y Roberto García Moritán

El conflicto legal incluye a Francisco García Moritán, hermano menor del político, quién ya estuvo en problemas debido a su detención por dar positivo en un control de alcoholemia. El joven fue residente de un departamento en Recoleta del cual no pagó alquiler durante sus dos años viviendo allí. Tras la denuncia de la propietaria, el gastronómico fue desalojado del lugar. Luego del incidente, su madre, quien figuraba como garante, llevó la deuda de más de 3 millones de pesos a la casa familiar de Barrio Norte.

Pampita reveló detalles inéditos de la polémica familiar con Roberto García Moritán

En una charla con LAM, la pareja abordó las especulaciones surgidas en otros programas de televisión sobre la situación económica de María Lucila Fernández, madre de García Moritán, en relación con una propiedad que estaría en riesgo de embargo debido a una deuda asociada al hermano menor del empresario. “Los que elegimos estar en el medio somos nosotros y somos los únicos que deberíamos estar en el escrutinio. Pero no se puede hacer nada y no me quiero hacer problema”, declaró Pampita.

“Son titulares capciosos para que la gente se meta. A mí me sucede todo el tiempo. Doy una entrevista y se saca de contexto. Me sucede todos los días, prácticamente”, aseguró la modelo, desmintiendo los rumores que insinuaban una posible pérdida de la vivienda de su suegra por las acciones de su cuñado.

Asimismo, Roberto García Moritán reforzó la idea de que asuntos familiares privados no deberían ser motivo de atención mediática excesiva: “Las cosas entre privados son cosas de privados. Hacen un circo de situaciones. Imaginate si una deuda de 700 dólares entre privados es para dedicarle una hora de programa. El nombre de Pampita es siempre atractivo para los medios”.

P.C