Pampita se sumó al "Wandagate": quiere entrevistar a Wanda Nara para su programa

El Wandagate sigue dando que hablar y ahora, mientras Susana Giménez se prepara para entrevistar a Wanda Nara, Pampita es otra de las conductoras que estaría detrás de la mediática para tener una exclusiva.

Si bien la modelo se mantuvo al margen del escándalo que involucró a la China Suárez con Mauro Icardi, ahora la ex de Benjamín Vicuña buscaría tener una nota con Wanda en Pampita Online.

"Yo lo vivo como ya saben, en silencio, sin decir nada, sin opinar nada... Esa será mi postura siempre", le dijo Pampita al sitio Primicias Ya. "En este momento no voy a contestar nada sobre eso porque no quiero estar en un tema donde no es mi tema".



Consultada sobre la posibilidad de tener a Wanda Nara en su programa, la top no descartó la posibilidad. "Por supuesto, todo el mundo está invitado a mi programa. Me encanta Pampita Online porque es un ambiente súper cálido, tratamos bien a todos y es un espacio de conversación muy ameno".

Cuánto pidió Wanda Nara a Telefe por su entrevista con Susana Giménez

Pese a que la diva y Wanda tienen una gran relación de amistad, lo cierto es que la modelo habría pedido dinero a la producción de Telefe para poder dar la exclusiva.

De acuerdo con el sitio PrimiciasYa, la botinera pidió una alta suma por hablar de su reconciliación con Mauro Icardi con Susana, quien visitará la mansión de la pareja en París para realizar la nota.



De acuerdo con el medio, Wanda Nara le habría pedido a Telefe la suma de 50 mil dólares para la realización de la entrevista. Todavía queda ver si el canal aceptará la suma pretendida por la mediática o si entrará en negociaciones para mejorar la suma.

