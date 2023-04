Pampita visitó un hogar de niños en San Juan y les presentó a Tini Stoessel

Pampita se encuentra junto a su esposo Roberto García Moritán en una recorrida política por la provincia de San Juan. La modelo aprovechó la oportunidad para conectar con la gente y sus necesidades. Además, decidió asistir a un hogar de damas y difundir su trabajo.

"Estoy en San Juan y vine a conocer a estas emprendedoras. Producción y venta de maicenas caseras. ¡Las cosas riquísimas que hacen en el Hogar de Damas!", compartió Carolina "Pampita" Ardohain en sus historias de Instagram.

Pampita en San Juan.

Luego, en un paneo general de donde estaba, la madre de Ana Moritán y Benicio, Beltrán y Bautista Vicuña mostró los productos hechos por las trabajadoras del hogar, cuya venta les permite salir de situaciones de vulnerabilidad.

"Si estás en San Juan y querés comer estas delicias y ayudar, comunícate con el 2644575609", continuó Pampita, quien pidió que se difundiera la información de la producción culinaria de las trabajadoras del hogar y amplificó su labor ante los ojos de sus 7 millones de seguidores en sus redes.

La historia que compartió la conductora en Instagram.

Pero antes de retirarse de la institución, Pampita disfrutó de una agradable tarde con los niños que viven en el hogar, muchos de ellos, hijos de madres solteras. Los pequeños se emocionaron al reconocerla y le contaron que eran muy fanáticos de Martina "Tini" Stoessel.

Pampita llamó a Tini junto a los niños.

Al escuchar esto, Pampita hizo algo que enloqueció a los pequeños que la rodeaban. La modelo llamó a Tini Stoessel y los niños pudieron ver a su ícono pop en vivo y en directo, y ella les prometió que en su próxima gira por el interior del país los sorprenderá con una visita.

Pampita apoyó a Benjamín Vicuña luego de que escribiera un libro sobre su hija Blanca

Pampita y Benjamín Vicuña tuvieron que atravesar uno de los momentos más difíciles por los que una familia puede pasar: la muerte de su pequeña hija, Blanca Vicuña. Se trató de una etapa en la vida de ambos de mucha tristeza, del cual ninguno había hablado mucho en los medios, hasta ahora.

El actor chileno decidió afrontar el dolor de la perdida escribiendo un libro sobre ella. Al ver esto, entrevistaron a Pampita para ver que pensaba del nuevo proyecto de Vicuña. “Benjamín Vicuña acaba de anunciar un libro sobre Blanca. ¿Qué te provoca eso?”, le preguntó Victoria Olmos para Velvet. “Cuenta con mi apoyo absoluto, porque yo respeto mucho que haya decidido dar ese paso, y si le hace bien y lo encuentra necesario, me parece bárbaro. He estado muy pendiente de todo ese trabajo y voy a estar muy orgullosa de eso cuando esté concluido. Es muy importante para él”, respondió la conductora.

Pampita junto a Vicuña.

Al escuchar esto, la periodista quiso saber sobre las maneras en las que Pampita atraviesa el dolor, preguntándose si era similar a la de su ex. “Justamente todo lo opuesto. Me guardo ciertos dolores para mí, para el plano más íntimo, para mis más cercanos. Me respeto mucho en ese sentido y también entiendo cuando hay otra persona que necesita expresar su dolor, compartirlo, y si le hace bien, como te decía, hoy cada uno vive sus cosas de manera personal y hay que ser muy cuidadoso con eso”, explicó la modelo.