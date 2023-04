Pampita mostró su apoyo a Benjamín Vicuña, luego de escribir un libro sobre su hija Blanca: “Estoy muy orgullosa”

La historia de amor entre Pampita y Benjamín Vicuña tuvo varias subidas y bajadas. Aunque terminó de una mala manera, los artistas lograron superar sus diferencias y crear una relación llena de respeto y cariño por el otro. Sin embargo, mientras aún estaban juntos, tuvieron que atravesar uno de los momentos más difíciles por los que una familia puede pasar: la muerte de su hija, Blanca Vicuña.

Se trató de una etapa en la vida de ambos de mucha tristeza, del cual ninguno había hablado mucho en los medios, hasta ahora. Vicuña sintió la necesidad de expresarse de forma escrita, como una manera de hacer el duelo.

Por su parte, la modelo se mantiene muy reservada y elige no tratar el tema públicamente. Eso no significa que no desee que su expareja se manifieste en su nuevo libro, y lo dejó en claro en una nueva entrevista con un medio chileno. “Benjamín Vicuña acaba de anunciar un libro sobre Blanca. ¿Qué te provoca eso?”, le preguntó Victoria Olmos para Velvet. “Cuenta con mi apoyo absoluto, porque yo respeto mucho que haya decidido dar ese paso, y si le hace bien y lo encuentra necesario, me parece bárbaro. He estado muy pendiente de todo ese trabajo y voy a estar muy orgullosa de eso cuando esté concluido. Es muy importante para él”, respondió Pampita con total seguridad.

La periodista entonces quiso saber sobre las maneras en las que la modelo atraviesa el dolor, preguntándose si era similar a la de Vicuña. “Justamente todo lo opuesto. Me guardo ciertos dolores para mí, para el plano más íntimo, para mis más cercanos, me respeto mucho en ese sentido y también entiendo cuando hay otra persona que necesita expresar su dolor, compartirlo, y si le hace bien, como te decía, hoy cada uno vive sus cosas de manera personal y hay que ser muy cuidadoso con eso”, expresó.

Para concluir, Olmos le consultó sobre la publicación y si ya había tenido el agrado de leerlo, a lo que Pampita contestó: “Sí, ahora lo van a tener que ver ustedes”.

El apoyo mutuo que se brindan Pampita y Benjamín Vicuña, pese a las diferencias en el pasado, es digno de ver y ellos lo demuestran en diferentes ocasiones por el bien de sus hijos, ya sea en la presentación del libro del actor, o en simples actos cotidianos.

