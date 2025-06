Pampita marca tendencia con jeans wide leg y un look urbano perfecto para mamás con estilo

El denim es un clásico que no falla y Pampita lo sabe. Sin dudas la modelo entiende cómo vivir su vida cotidiana y lucir siempre a la vanguardia de la moda. Esta vez, marcó tendencia con un outfit versátil y moderno, de esos que todas las argentinas aman, porque con los accesorios indicados, se adaptan a múltiples ocasiones, ya sea para el día o la noche.

Los jeans wide leg no solo dominan las pasarelas, sino también el street style de las celebridades más influyentes. Este pant de corte amplio, cómodo y favorecedor se posiciona como uno de los más elegidos por quienes buscan libertad de movimiento sin resignar estilo, ideal para las mamás que quieren lucir trendy y confortables.

Pampita

Pampita marca tendencia con un look urbano perfecto para el día

El look urbano que eligió para el día se compone de un jean wide leg, en tono gris gastado, un imprescindible de la temporada otoño-invierno 2025. El detalle desflecado es sin dudas el detalle que aporta el toque relajado y distendido. Este tipo de pantalón es un básico, gracias a su cintura mega alta y sus líneas rectas que contribuyen a crear una figura estilizada y aportan equilibrio visual en la zona de la cadera.

Este tipo de elección también refleja una moda consciente, Pampita eligió prendas funcionales, duraderas y versátiles, que permiten múltiples combinaciones sin perder identidad. La elección del gris como color predominante suma sofisticación, y permite jugar con accesorios de distintas texturas o tonos metálicos para un look más nochero.

La bailarina lo combinó con un tejido fino al cuerpo, también en tono gris, agregó un chaleco puffer negro opaco y cerró el outfit con zapatillas negras de suela baja. Un atuendo urbano en tonos oscuros que mezcla el estilo comfy y urbano al mismo tiempo.

Pampita con su jean Wide Leg.

Pero esto no es todo, la modelo e ícono de la moda, no dejó pasar ningún detalle. A tono con su conjunto, porta a su hija Anita en un Hiprider portabebés blanco y negro que combina a la perfección con su estilo canchero y casual.

El accesorio elegido para llevar a su hija no solo es funcional, sino que se adapta visualmente al conjunto, lo que demuestra que Pampita piensa cada aspecto de su look. Este tipo de portabebés se impone entre las madres activas que no quieren renunciar a su estilo mientras priorizan la comodidad de sus hijos.

La modelo y conductora complementó el look con el cabello suelto y maquillaje estilo no-makeup, lo que le aporta frescura y luminosidad al rostro y destaca su belleza natural.

Pampita con su jean Wide Leg.

No caben dudas, Pampita sabe cómo permanecer a la vanguardia de la moda y combinar tendencia, maternidad y estilo con con total naturalidad.