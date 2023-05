Pampita nuevamente se encuentra en conflicto con su colega Nicole Neumann. Esta vez, tuvo que ver con el apoyo que le dio la ex de Fabián Cubero a Mar Tarrés en medio del escándalo que estalló esta semana.

Por si había dudas del enojo de la conductora con la novia de Manu Urcera, quedó muy claro en un video que emitió Socios del Espectáculo.

Pampita y Nicole Neumann.

Pampita le negó el saludo a Nicole Neumann

Nicole Neumann fue entrevistada por el programa de elTrece y le preguntaron por el cruce entre Pampita y Mar Tarrés. "Todo lo que sea a favor de los animales lo voy a apoyar, obvio. Ya saben de mi lucha por los animales desde siempre".

En ese momento, el notero la vio a Pampita que estaba a solo unos metros y la llamó: "Vení, amiguense" y la conductora le hizo un no con la mano. Por supuesto, con una sonrisa.

Por qué se enojó Pampita con Mar Tarrés

El pasado jueves, Mar Tarrés hizo una publicación en su cuenta de Instagram en donde adjuntó una captura del momento en que le pide a Pampita una firma para solicitar la construcción de un hospital público veterinario. Pampita le respondió con respeto que en este momento no podía apoyarla en su proyecto, pero lo que no se esperaba es que la reacción de la activista fuera escracharla, minutos después de aquella conversación.

Pampita y Mar Tarrés.



"Es que yo te entiendo que pueden no gustarte los animales, pero la responsabilidad social de cuidar a los gatos, los perros y los caballos es de todos. Porque la vida de ellos dependen de nosotros. No sobreviven sin nuestros cuidados y la pasan muy mal en la calle", se lee al comienzo del post de Mar Tarrés. Seguidamente, agregó: "Hoy no solo Pampita me dijo que no y le agradezco que se tomó el trabajo de contestar y entiendo que quizás no está de acuerdo, o tiene contratos laborales que se lo impiden, pero ¿Qué contrato puede ser más fuerte que verlos sufrir?", se preguntó.

Lejos de calmar las aguas, Mar Tarrés acusó a Pampita de ser una persona con falta de empatía: "Es que no me entra en la cabeza la falta de empatía, porque si yo viera a un niño en la calla sufriendo no dudaría en ayudarlo. Somos la peor especie", finalizó.