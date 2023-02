Charlotte Caniggia reveló con algo de tristeza que estaba distanciada de sus padres y que no hablaba mucho con ellos, que hasta dejaron de atenderle el teléfono.

En El Hotel de los Famosos contó: “Hace tres años que no la veo a mi mamá, un montón. Pero bueno, es un poco complicado. Ya sé que es un montón, pero es un poco complicado. Desde que mis papás se separaron, medio que no nos hablan mucho, ahora estoy peleada con los dos y no me hablan”.

Pampito se indignó con Mariana Nannis y el Pájaro Caniggia por el trato que le dan a Charlotte

Tras escucharla con tanta angustia, Pampito salió al cruce y arremetió contra Mariana Nannis y el Pájaro Caniggia por no atenderle el teléfono a su hija. "Ella dijo que les escribió y no le contestaron", dijo Estefi Berardi en Mañanisima. "Sí, que la mamá a veces no le contesta. Yo no sabía que con Mariana la cosa era así. Pensé que estaban distanciados con el papá", agregó el panelista.

Después Pampito totalmente indignado acotó: "Realmente, están re locos los dos. Cómo no le vas a contestar a tu hijo porque vos te peleaste con tu ex pareja. O sea, que ellos dos se separen bueno. A cualquiera le puede pasar, pero que no tengas relación con tus hijos".

EF.