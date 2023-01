Pampito durísimo contra Ariel de Gran Hermano

Romina y Marcos, los líderes de la semana, se metieron en una polémica porque decidieron salvar a Ariel, cuando en la placa tenían a Agustín, La Tora y Daniela, Alfa y Frodo fueron lo que demostraron su enojo y Ariel tuvo gestos de agradecimiento y alegría.

En el programa de Mañanisima, Pampito tuvo una opinión muy fuerte sobre el parrillero. "Carmen, ¿coincidís conmigo en que hace un teatro berreta? ¿Qué le pasa?", dijo el panelista. "Capaz nosotros estamos diciendo que es falso, pero él es así", respondió Carmen Barbieri.

Pampito explicó toda la situación de como se dio la salvación de Ariel y a lo último agregó: "Quiere hacer el acting de sorprendido y no le sale. Se agarra la cara. No entiendo por qué se agarra la casa. Es un forr...".

Carmen con ánimos de apaciguar un poco la situación expresó: "Se nos fue de las manos esto. No digas eso. ¿Por qué decís así?". Pero el panelista siguió: "No le creo, no sé. Me parece que todo el tiempo está actuando. Todo el tiempo quiere agradar pero de una manera muy torpe. Debería ser más natural".

EF.