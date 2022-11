Desborda alegría y agradecimiento. A la vida, a la profesión y a sus amores, que la acompañan en el camino elegido. “Soy una mamá muy presente y una “Panam” muy exigente en mis producciones. Pero ambas conviven muy bien. Amo tanto mi familia y mi vocación que hace que no lo viva como un esfuerzo. Tengo el don del disfrute”, dice Laura “Panam” Franco, que este año celebra sus flamantes 22 años en el Infantil.

“Disfruto a mis hijos, Luca (13), Sofía (7) y Bautista (5) y los acompaño en todo lo que puedo. Disfruto soñar canciones y armar los shows. En vez de cansancio, todo ese disfrute me da más pilas. Creo que heredé la genética de mi madre que a sus 86 años tiene una energía y un espíritu de niña increíble”, admite.

Panam junto a sus hijos: "Amo que celebren su gran hermandad"

La ocasión lo amerita y si alguien sabe festejar la vida, es ella. Productora y detallista nata, comparte sus sensaciones antes de coronar el año en el Teatro Nacional, el 5 de noviembre. “Desde el primer día que subí a un escenario para entregarles mi corazón a los niños, mi alma y mi cuerpo vibran de alegría. Hacer funciones es nutrirme de amor. Es celebrar la vida junto a mis chiquipines y sus familias. A medida que se acerca el día, mi alma es una fiesta”, advierte con el plus de incorporar novedades musicales y sorpresas inéditas.

“Además de todos mis clásicos y canciones nuevas del último disco, con personajes como la Brujita Marga (Edith Hermida), voy a estrenar una canción que escribí. Se llama “Yogajugando con Animales” (ya tiene video en YouTube) junto con mi genia amiga Naty Franzoni. Ella tiene su propio método de yoga y me convenció para incentivar a los niños. Además tendré la visita de mi talentoso amigo “Mister H” para cantar juntos “Ayudémonos”: canción que tiene la misión de instalar semillas de solidaridad en los corazones”.

Panam junto a sus hijos: "Amo que celebren su gran hermandad"

Imparable, Panam ya tiene escrito su disco número 12 y más de una canción como “Dulce Calesita” y otra repleta de “Cosquillas”. “El resto lo iremos subiendo a Spotify a medida que las vaya grabando”, explica y celebra el apoyo incondicional de los suyos.

“Mis hijos disfrutan cada show como un verdadero festejo. Sofía ensaya con sus amigas coreografías de las cuales participa y Bautista lo dará todo en su rol de “Robotito”. Ama jugar a ser Robot y bailar para el público. Luca, el más grande, aplaudirá orgulloso desde la platea. Amo verlos crecer, con cuánto amor celebran la hermandad y sentir que los valores que les inculcamos dieron su fruto. También amo descubrir sus pasiones. Luca con el deporte y la música, Sofía con el baile y Bautista con la pintura y la música”. Icónica en lo suyo, a Franco le cuesta dimensionar el recorrido.

Panam junto a sus hijos: "Amo que celebren su gran hermandad"

“Mi sensación es que comencé ayer. Y creo que es porque el corazón de lo que hago está motivado por el juego y mi niña interior está intacta. Nunca me voy a cansar de jugar. Soy feliz con todo el amor que vivo cosechando y con la familia que he conformado con mi marido Ricky, que es mi compañero y amor de mi vida. Nuestros hijos que son la luz de nuestros ojos y me hicieron la madre más feliz del planeta”.

Agradecimientos: Fotos Diego Larocca. Instagram: @yosoypanam TikTok: @panamoficial Cuenta de YouTube: Panam. Maquilladora: Gladys Andrade. Estilista: Amanda/ Aldana Ayala. Ropa: Fernando Corona/Kosiuko/Laura Audisio.