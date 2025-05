Pato Albacete revela el detrás de escena de su libro: "Mil batallas"

Patricio Albacete (44) fue uno de los protagonistas de la mejor performance histórica del rugby argentino, cuando Los Pumas conquistaron el Bronce en el Mundial de Francia 2007. En ese equipo, el jugador brilló como segunda línea y pasó a convertirse en uno de los referentes del seleccionado, a la par que era figura del Stade Toulousain, uno de los grandes del rugby galo.

Retirado ya del deporte que mamó desde chiquito en su club Manuel Belgrano, Patricio Albacete presentó su primer libro, ‘Mil Batallas’, editado por Planeta, y contó en cuánto colaboró su gran amor, la exvedette y fisicoculturista Pamela Pombo (36).

Patricio Albacete, exPuma, presentó "Mil Batallas", su primer libro.

“Para mi ‘Pame’ es todo, es la primera mujer que me completa todos los casilleros. Nunca creí enamorarme así ni tener una compañera como ella, me perdió la cabeza”, afirmó Pato Albacete sobre su ladera 24/7 y a quien le dedica expresamente, al igual que a sus padres, su primer libro. Se trata de ‘Mil Batallas’, que editado por Planeta ya se vende desde el mes de febrero y provocó más de una polémica en el ambiente ovalado.

“A veces pienso que el rugby fue en otra vida porque hoy mis prioridades pasan por otro lado. Cuando volví a la Argentina, después de 16 años de jugar en Francia, venía de recibirme en administración de empresas con un Máster en marketing y desarrollo de negocios, y acá le sumé otro Master en mercados financieros y me recibí de coach ontológico. Siempre me traumatizaba el post rugby, porque vi muchos casos de grandes jugadores que al dejar tuvieron problemas de alcoholismo y adicciones. Cuando vi eso me preparé para la reconversión”, explicó el exPuma durante la presentación del libro en el espacio Dain Usina Cultural.

Albacete junto a su mujer, la exvedette y fisicoculturista Pamela Pombo.

Qué dijo Pato Albacete sobre su amor con Pamela Pombo

“Yo venía de noviazgos largos, pero ni bien lo conocí fue todo muy rápido, nos pasó lo mismo a los dos. Hablábamos de las mismas cosas y nos llenaba todo del otro, lo que es un montón”, reveló el exjugador.

Exjugadora del seleccionado argentino de voleibol, a Pamela una lesión en la rodilla la volcó hacia el culturismo, además de dedicarse hoy a la educación física y la nutrición deportiva. Estuvo al lado de su marido durante la elaboración del libro, y si bien admite conocer poco de rugby, admira la trayectoria y la forma de ser de ‘Pato’: “Fue un deportista distinto, el resto sigue al rebaño y hace lo que le conviene, pero él siempre rompió las reglas y cuenta las cosas como son”, afirmó Pombo sobre su esposo.

Abocado a distintos negocios vinculados con la tecnología, el mercado inmobiliario y hasta una marca de vinos, Albacete ase gura que en su obra cuenta “con elementos probatorios” lo que fue su conflictiva salida de Los Pumas, y que jamás se había expresado al respecto con tantos detalles.

Pero aclara que eso es tan solo una parte, ya que además se incluyen cantidad de anécdotas referidas a sus comienzos, sus años en Toulouse, sus lesiones y experiencias que jamás imaginó vivir.“Trato de guiar al lector para que pueda entender mis posturas sobre diferentes temas. Mucho de lo que cuento a algunos les puede parecer fuerte y a otros no, pero es mi forma de ser”, concluyó Albacete.