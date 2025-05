Marcela Kloosterboer reveló cómo se plantó frente a Adrián Suar cuando era adolescente: "Me voy diez días o me voy del programa"

Alejada de la ficción, pero activa en su red social de Instagram y en el streaming “Después te explico” en Bondi live, Marcela Kloosterboer recordó con nostalgia su etapa adolescente y el día que enfrentó a Adrián Suar para no perderse su tan esperado viaje de egresados.

Marcela Kloosterboer

Marcela Kloosterboer reveló cómo se plantó frente a Adrián Suar cuando era una adolescente

Su belleza, talento y carisma bastaron para que un casting de televisión definiera su exitoso camino actoral. De ahí en más, Marcela Kloosterboer formó parte de tiras como “Mi familia es un dibujo”, “Chiquititas” y “Verano del 98”, de Cris Morena, “Sin código”, “El tiempo no para”, entre otros.

En aquel entonces, la actriz era una adolescente que llevaba una vida agitada debido a las largas jornadas de grabación. Sin embargo, su realidad no impidió que viva y disfrute los momentos más importantes de esta etapa como su fiesta de 15, el viaje a Bariloche y las reuniones con amigas y compañeros del colegio.

Así lo aseguró la propia Kloosterboer en una entrevista con el periodista Nicolás Peralta: "Creo que siempre puse mucha cabeza en no perderme esas cosas”.

Adrián Suar.

Tal es así que la artista recordó el momento en que debió enfrentar a Adrián Suar, su jefe en aquel entonces, para obtener su permiso y viajar a Bariloche a celebrar su último año escolar.

"Recuerdo que hablé con Adrián Suar en ese momento, yo estaba grabando en Pol-ka y le dije: ´Como sea, estos 10 días yo me voy´. Me quiso dar solo cinco días pero fui inflexible. ‘No, me voy diez y sino me voy del programa’, le aclaré”, reveló Marcela Kloosterboer entre risas y un poco avergonzada por cómo se plantó aquel día frente al productor del ciclo que formaba parte. En este sentido, destacó la empatía de Suar y lo agradecida que está con él: “Fue una conversación y al final lo pude hacer. Adrián siempre me acompañó”.

Marcela Kloosterboer

Pese a su carrera en ascenso y una apretada agenda desde pequeña, Kloosterboer tuvo siempre en claro que no quería perderse ningún momento especial del que pueda arrepentirse en su vida adulta. Sin embargo, reconoció que algunas veces se complicaba seguir su vida fuera de lo laboral: “Había situaciones que obviamente me perdía y era inevitable porque, por ejemplo, todas mis amigas se iban de vacaciones a Pinamar en el verano y yo estaba trabajando. Por ahí me escapaba un fin de semana, que mi mamá me llevaba y después me volvía. Pero como la estaba pasando bien grabando en el canal, no era que lo padecía”.

Por último, la conductora y modelo aseguró orgullosa: “Hoy en día miro para atrás y digo: ´Qué bueno no haberme perdido esas cosas porque forman parte de mi vida, de mi infancia y mi adolescencia´. Estoy orgullosa de haberlo podido vivir y lo recuerdo con mucha alegría".

Marcela Kloosterboer y su hija Juana

A comparación de muchas actrices que comenzaron su carrera siendo niñas y debieron perderse celebraciones familiares, actos escolares y viajes de egresados por la carga horaria que conlleva una ficción, Marcela Kloosterboer se plantó frente a Adrián Suar cuando era una adolescente y hasta amenazó con irse de la tira. ¿Se acordará de este día el productor ejecutivo de El Trece?