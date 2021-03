Paula Chaves contó qué es lo más que cuesta de la maternidad con Filipa

Paula Chaves contó su experiencia de madre de su tercer hijo junto a Pedro Alfonso y reveló que con Filipa algunas cosas le dan más trabajo. En esta oportunidad, la modelo contó que le cuesta mucho hacerla dormir.

"Y yo así. Siento que estoy todo el día intentando que se duerma. Respetar sus siestas. Hacer que a la noche ella duerma mejor. Pero qué laburo es dormirla", confesó la conductora de 36 años en las historias de su Instagram.

Luego, la figura televisiva detalló: "No me acordaba de esta etapa. O ninguno fue tan duro para dormir como ella. Igual me pasa que me olvido de todo lo malo".

"Con lo que me cuesta dormirla, él quiere entrar al cuarto a dormir también", sumó la hermana de Delfina Chaves junto a una publicación de su mascota dentro del cuarto de la beba, custodiándola.

La curiosa reacción de la mascota de Paula Chaves y Pedro Alfonso cuando se besan

Paula Chaves mostró en vivo y en directo qué hace su mascota cuando se besa con Pedro Alfonso. Al parecer, el canino no acepta ver a sus dueños mientras se dan besos y reacciona ladrando.

"Ladra hace 10 años cada vez que Pepe me da un beso", contó la celebridad argentina en sus stories de Instagram y fue furor en las redes sociales.