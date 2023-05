Paula Chaves se distancio por completo de su ex amiga Zaira Nara. En una nota anterior con LAM, la conductora dijo que estaba en un "impasse" con la modelo. Ahora bien, a raíz de esto, quien salió hablar, fue su marido, el productor Pedro Alfonso.

En una nota que le hizo el cornista Alejandro Costelo para LAM, Pedro Alfonso dio a entender que es una pelea pasajera y que esto se terminaría y tanto Paula como Zaira, volverían a ser amiga.

Zaira Nara y Paula Cahves

Si bien Pedro tiene su opinión y una visión diferente al de las amigas, Paula Chaves volvió a ser consultada por el tema y ella, sin dudas dijo: "No quiero hablar mas de este tema". Ante la insistencia de solamente querer que la actriz respondiera sobre lo dicho por su esposo, ella volvió a deja en claro que para ella era un tema terminado y que no quería opinar más.

El "impasse" de Paula y Zaira

Semanas atrás, Paula Chaves estuvo en un móvil en vivo para LAM, donde dio detalles de su vuelta a Canal 13 como conductora de "Pasa platos" y además, habló de su relación con su ex amiga Zaira Nara.

"¿Cómo está tu relación con Zaira Nara? Está interrumpida, indefinida, ¿En qué estado está?", fue la pregunta de Ángel de Brito. Ante esto, Paula respondió, pero su cara cambio rotundamente: "A mí me pone un poco mal el tema, me angustia la situación". Luego, agregó: Me duele y me afecta. Es una relación que está en un impasse, como pasa en la vida, en general por cosas privadas que decidimos no decir".

Antes de finalizar con el tema, Paula Chaves comentó: "No sabría decírtelo. Soy re sincera con las cosas que me pasan y no me interesa decir que está todo bien y no pasa nada y sonreír. Se me nota cuando algo me pone mal o me duele", dijo la conductora con mucha tristeza en su rostro.

