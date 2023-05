Paula Chaves habló sobre su amistad con Zaira Nara: "Estoy en un impasse"

Paula Chaves habló con LAM de su nuevo proyecto laboral "Pasaplatos" que se encuentra por la pantalla de eltrece.

Durante el móvil en el que se encontraba el cronista Santi Sposato, la pareja de Pedro Alfonso habló de su relación con Zaira Nara. Ante la pregunta del conductor Ángel de Brito, Paula se angustió mucho y trató de poner la mejor cara, pero se mostró muy dolida al recordar su amistad y el presente con la madrina de su hija Filipa.

"¿Cómo está tu relación con Zaira Nara? Está interrumpida, indefinida, ¿En qué estado está?", preguntó Ángel, a lo que automáticamente Paula respondió: "A mi me pone un poco mal el tema, me angustia la situación", comenzó diciendo la conductora. Luego, agregó: "Me duele y me afecta. Es una relación que está en un impasse, como pasa en la vida, en general por cosas privadas que decidimos no decir".

La duda de las angelitas era si en algún momento la amistad entre ambas se iba a recomponer: "No sabría decírtelo. Soy re sincera con las cosas que me pasan y no me interesa decir que está todo bien y no pasa nada y sonreir. Se me nota cuando algo me pone mal o me duele", comentó con cara triste la conductora.

La palabra de Zaira Nara sobre su amistad con Paula Chaves

Desde que Zaira Nara comenzó su relación amorosa con el polista Facundo Pieres, quien es el ex novio de su amiga Paula Chaves, la relación entre ambas se distanció por completo.

Si bien la modelo es la madrina de Filipa, hija de Paula y Pedro Alfonso, Zaira comentó en un programa como quedó la amistad entre ambas.

Zaira Nara y Paula Chaves

En el programa "Socios del Espectáculo", el notero le preguntó a Zaira: "Con Paula Chaves no están bien las cosas". A lo que ella respondió: "¿Eso es una pregunta o una afirmación?". Ante esto, el cronista nuevamente le preguntó: "Uy, me mataste. Es cierto. ¿Cómo están las cosas con Paula Chaves’’, y la hermana menor de Wanda Nara le respondió: "Están como tienen que estar", dijo Zaira Nara dando por finalizado el tema de su amistad con Paula Chaves.

J.M