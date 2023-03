Paula Chaves subió una bella foto junto a su hija que enterneció a todoas.

En la publicación se la ve sentada dándole de lactar a su hija Filipa y acompañó con un mensaje con mucha nostalgia. “Siento que nos vamos despidiendo de a poco de la lactancia… y se me mezclan tantos sentimientos… mi última bebita… tantos años de entrega y amor. Qué mezcla de sensaciones, no querer terminar y al mismo tiempo no dar más”, manifestó la conductora.

Paula Chaves subió esta foto que inundó de amor las redes.

En la última línea de su post, pide a sus seguidoras que comenten sobre sus experiencias y automáticamente explotó de mensajes de cada una de ellas, mensajes de ánimo, amor, y mucha empatía, tanto así que llegó a tener 47.000 “Me gusta” la foto que publicó la conductora.

Paula con su última hija, Filipa.

Paula Chaves habló de la posibilidad de tener un cuarto hijo

Paula Cháves abrió la posibilidad de enviarle preguntas a través de las Historias de Instagram. Allí recibió consultas de todo tipo, especialmente sobre crianza y maternidad.

Y, por supuesto, no podía faltar la consulta sobre su futuro familiar con Pedro Alfonso.

"Pau, pensás en un cuarto hijo"? fue la consulta que recibió Paula Cháves. Y ella respondió: "Somos un montón... Así estamos bien", junto a una imagen donde está con su marido y sus tres hijos: Olivia, Baltazar y Filipa.

De esta manera, la conductora dejó en claro que lo más probable es que se haya cerrado la fábrica.