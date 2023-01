Cuando se confirmó el romance entre Zaira Nara y Facundo Pieres, el ojo de la tormenta apuntó directamente en la amistad que tiene la modelo con Paula Chaves y las especulaciones de una enemistad comenzaron a circular rápidamente, debido a que el polista es el ex de la ahora actriz y mejor amiga de Zaira.

Los rumores de una posible pelea o distanciamiento fueron cobrando fuerza y cuando cada una hablaba sobre el tema era notorio la incomodidad, Yanina Latorre fue quién confirmo que no sólo existía una distancia entre las modelos, si no que el vínculo entre ellas estaba roto.

Paula Chaves y Zaira Nara, íntimas amigas

Aunque este martes, en un dialogo con Socios del espectáculo, Paula Chaves, cansada de las especulaciones, buscó cerrar el rumor de enemistad y desmintió las versiones: "Chicos, ayer hablé con ella lo más bien. Está todo bien. Como siempre".

Con una sonrisa insistió que todo estaba bien:"La verdad es que no nos vemos ahora porque la dinámica con hijos y trabajo se complica y, además, no quiero entrar en un terreno de tener que contestar sobre un tema que no es mío. Es muy delgada la línea, no quiero hablar".

Aseguran que Paula Chaves se habría distanciado de Zaira Nara

En medio de la conversación, la panelista Paula Varela intervino y le consultó: "Hubo una conversación entre ustedes. Zaira fue a buscar tu aprobación y vos se la diste pensando que era algo pasajero, pero como no fue así, se distanciaron un poco. Los mensajes están, pero no los quiero repetir para no incomodarte".

Inmediatamente Paula desmintió: "No, no. No hubo charla. Insisto. No es mi tema, está todo bien con Zaira, es amiga de hace muchos años y es madrina de Filu. Lo que pueda suceder en un futuro su avanza o no, nos iremos acomodando", cerró.

