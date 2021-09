Paula Chaves mostró a su mamá en redes y sorprendió con su parecido

Paula Chaves presentó oficialmente a su mamá en redes sociales con un divertido video.

El día que cumplió 37 años, la conductora de Bake Off compartió con sus seguidores parte de la celebración familiar con su papá Miguel y Alejandra.

“Quiero algo que me levante los pómulos, que me levante los párpados”, decía la mujer en la grabación que subió la esposa de Peter Alfonso. “¿A dónde mirás, ma?”, le pregunta ella y Alejandra contesta: “No sé, a un ángulo que me quede bien, porque arruino la foto”, se escucha decir a la mujer que sorprendió a sus seguidores por el parecido con la modelo.

La dura historia de Alejandra, la mamá de Paula Chaves

No es frecuente que Paula Chaves comparta imágenes con su mamá pero, en otras ocasiones, la diosa se animó a revelar parte de su historia familiar.

Alejandra atravesó por adicciones y también una fuerte depresión, que la llevó a Paula a encargarse del cuidado de su hermana menor, Delfina Chaves. “Siempre siento que tengo que hacerme cargo de cosas. Y la vida me puso en una situación así, en la que me tuve que hacer cargo de cosas en una edad en la que quizá no tenía que hacerlo”, contó tiempo atrás en el programa de Pampita, Pampita Online.

Paula Chaves y su mamá.

“Mi mamá pasó un momento bastante complicado, de depresión, de adicción y acompañar a un adicto no es fácil. También me tocó también siendo mamá de Olivia y estando embarazada de Baltazar, teniendo que contener a mi mamá, que ayudarla, que rescatarla”, reveló.

AM