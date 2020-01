Conocé el excéntrico nombre que Paula Chaves y Pedro Alfonso eligieron para su hija

Paula Chaves y Pedro Alfonso ya tendrían elegido el nombre de su tercera hija en camino. En diálogo con Incorrectas, Paula reveló todos los detalles de la beba que viene en camino. Dice que a Peter le gusta y que los chicos ya llaman a su futura hermanita de esa manera. ¿Cómo? Filipa. "Me encanta. Especialmente, 'Fili'", agregó ella.

Sin embargo, ambos aclararon que pueden cambiarlo a último momento. Aunque lo contaron públicamente, habían acordado no hacerlo. ¿Por qué? "Si no se arma un debate. Esto de 'ay, le pusieron el nombre, que es raro, que no es raro'", afirmó Paula.

La elección del nombre sorprendió a su familia. Especialmente, a su abuela. "Mi abuela me dijo 'no me gusta, es horrible'", concluyó la modelo.

¿Qué opinas? ¿Te gusta el nombre elegido?