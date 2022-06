Paula Cháves reveló con qué amiga famosa debutó como doula

Paula Cháves terminó sus estudios para ser doula a finales del año pasado.

Sin embargo, antes de recibirse ya había ejercido la profesión de manera amateur. "Acá está... Mi primera mujer que acompañé como doula sin serlo aún. Ese deseo que nacía desde lo más profundo de mi ser. Nuestras hijas cumplen el mismo día. Hay magia. No es casualidad. Te amo yeyi María del Cerro", escribió la conductora en sus Historias de Instagram junto a una foto con su amiga. Allí, Mery del Cerro estaba embarazada de Mila, su hija mayor que ya tiene casi 7 años.

Paula Cháves y la pareja de Meme Bouquet son grandes amigas desde hace años. Constantemente publican fotos de reuniones durante los fines de semana y hasta han pasado vacaciones juntas con sus familias. SIn duda, la de esta publicación fue una de las experiencias más importantes entre ellas.

Paula Chaves explicó por qué ser "doula" es su misión en la vida

En diciembre de 2021, Paula Cháves sorprendió a sus seguidores con una foto en redes sociales mostrando haber finalizado sus estudios para ser doula, luego de diez meses de cursada. “Quiero acompañar de cerca, y con consciencia, otros embarazos” expresó en 2017 cuando tomó la decisión de encarar esta nueva profesión.

En el último tiempo, Paula Cháves se dedicó a aprender todo lo necesario para asistir a pares gestantes y recibió el título de una tribu de mujeres que comparten experiencias y emociones cotidianas. Con 37 años, Paula Chaves es oficial y orgullosamente una doula: la figura con la misión de escoltar a sus pares, “empática y amorosamente” durante la búsqueda del embarazo, el tránsito de la gestación, el del nacimiento y el de la crianza.

Paula Chaves con Pedro Alfonso cuando nació Filipa.

“Una fascinación por los nacimientos que no había podido explicarme hasta conocer a todas esas madres con igual vocación. La maternidad viene a revolver todo: lo bueno, lo malo, lo oculto, lo desconocido. Y a mí me atravesó. Me desarmó. Me descolocó. Sacó a la superficie algunos asuntos latentes y me invitó a indagar y a sanar parte de mi historia personal y familiar” reveló Paula Chaves​ en diálogo con Teleshow, y agregó: “Tal es así que hasta investigué sobre cómo había sido mi llegada al mundo. Y desde ahí, empecé a acomodar las piezas de este rompecabezas que es la vida”.

“Gracias a Dios pude vivir esa experiencia. Menos mal que me pasó. Porque si hubiese saltado del contexto anterior –de la doble escolaridad con compañeras de colegio que viajaban a Disney– directamente a SúperM 03, mi cabeza hoy sería otra. No habría sido capaz de dar valor a todo lo que vendría después” aseguró la modelo.

Paula Chaves en familia.

“Vivo sin grandes metas, sin altas pretensiones ni expectativas, y tal vez por eso soy tan feliz. La vida siempre ha sido generosa conmigo. Agradezco cada mañana y disfruto. A veces estamos sentados acá, con Pedro, en nuestra galería, y digo: ´¡Mirá lo que logramos! Toda la vida soñé con tener mi propia casa y pude comprarla. Nadie me regaló nada. Muchas veces, cuando la gente habla de ´llegar´, pienso: ´¿Llegar a dónde?, ¿A qué?´. Si se trata de eso, de lograr un marco en el que pueda seguir ayudando a mis seres queridos, sí. Entonces quiero llegar muy alto” cerró Paula Chaves en diálogo con Teleshow.