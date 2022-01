Paula Cháves se sumó a la iniciativa de mujeres que cocinan con leche materna

Instagram

En las últimas horas, Juana Repetto hizo pública a través de sus redes, la idea de hacerle un helado de leche materna a su hijo Belisario, para que el niño no sufra el dolor del nacimiento de los dientes. Al leer algunas críticas, Paula Cháves se manifestó a favor de cocinar utilizando la leche materna.

En su cuenta oficial de Instagram, Paula Cháves compartió una tierna postal amamantando a su hija menor Filipa y respecto a la leche materna escribió: “Si supieran los nutrientes y beneficios que tiene, les puedo asegurar que se tomarían litros y litros”.

La tierna postal que compartió Paula

“Yo no solo hice helados de leche materna, sino q también hice polentas, purés y no sé si alguna vez no le hice a mi marido un café con leche eh jajaja Te banco Juana Repetto”, declaró Paula Cháves evidenciando que cocinar con leche materna es algo totalmente natural cuando un hijo se encuentra en pleno crecimiento.

Como si eso fuera poco, Paula Cháves terminó diciendo: “Y Aclaro, desde ahora, que amamantaré a mi hija hasta que se le cante a ella y a mí”, abriendo el paraguas para que todos sepan que digan lo que digan, ella y su hija decidirán cuándo es el momento justo para cortar con la lactancia.

Paula Cháves y Filipa

La publicación de Juana Repetto que bancó Paula Cháves

Es de público conocimiento que Juana Repetto es madre de Toribio y de Belisario, este último tiene apenas siete meses y comunmente es la etapa en la que la dentición comienza a ser un problema doloroso para los bebés, lo que hace que las madres busquen diferentes alternativas para calmar los dolores.

Como Belisario solo toma teta, Juana Repetto tuvo la brillante idea de extraerse leche para poder fabricar un helado de leche materna para que su hijo pueda comerlo y el frío le calme el dolor del nacimiento de los dientes. "Sale uno solito, a mucha honra", escribió Juana junto a la postal de la paleta helada.