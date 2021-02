Pedro Alfonso reveló un dato íntimo de Paula Chaves

Luego de que Paula Chaves mostrara fotos de su marido, Pedro Alfonso algo comprometidas de su juventud, ayer el actor y productor estuvo en "Corta por Lozano" y reveló que la modelo y madre de sus tres hijos guarda fotos de sus exnovios y que las tiene archivadas cuidadosamente.

Pedro dijo que aunque ella lo había dejado en una mala posición, él no iba a exponerla de la misma manera. “Sólo voy a mostrar algunas fotos íntimas tuyas, de toda tu vida. Tu vida misma”, dijo y ella asustada, pidió que lo sacaran del estudio con un guardia de seguridad del canal.

Aunque tras la pausa publicitaria ambos se sentaron frente a Diego Ramos, Pedro reveló “Empecé a buscar fotos por la casa y me encontré con fotos que no quería ver, prácticamente”, y agregó: “Fotos del pasado, que está todo bien porque es pasado, pero… ¿por qué se guardan? No entiendo”, dijo. Ramos algo descolocado indagó más y Paula respondió: “No sé de qué habla, seguro son fotos de cuando era niña”, se defendió.

Entonces Pedro subió la apuesta: “No, qué niña. Tiene fotos de sus ex, todas archivadas. ¿Se guardan o no las fotos de los ex?”, preguntó Pedro a modo de consigna y el tema quedó ahí.

El video inédito de Pedro Alfonso y Paula Chaves en el día de su casamiento

Vivir de recuerdos, parece la premisa a la que muchos nos hemos acostumbrado en esta época de pandemia, por lo que no es extraño que muchos famosos hayan recurrido a recuerdos del pasado para compartir momentos de felicidad en las redes. Pedro Alfonso fue uno de ellos. El actor publicó un video inédito que grabó con Andrés Ciro Martínez, ex líder "Los Piojos", para su boda con Paula Chaves.

"Sorpresa casamiento. Año 2014 en la fiesta de nuestro casamiento con @chavespauok prepare un video sorpresa con un invitado especial @ciroylospersasoficial. Nadie sabía nada y esto es un resumen de aquel video sorpresa de esa fiesta única", escribió Pedro junto al clip en cuestión.