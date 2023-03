La periodista Paula Trapani de “Nosotros a la Mañana” sufrió en las últimas horas un robo en el barrio porteño de Palermo a plena luz del día. Le rompieron el vidrio de su auto con cascote y le robaron sus pertenencias. La figura mostró en sus redes sociales el mal momento que vivió al salir del canal y encontrarse con una escena inesperada.

"Hermosa sorpresa. Vengo a buscar el auto, que lo dejé estacionado, en Palermo, plena luz del día. Me tiraron con un cascote y me robaron todo lo que tenía adentro", comenzó detallando en sus historias de Instagram, mientras mostraba como le destrozaron el vidrio del auto y el cascote que usaron.

Paula Trapani cuenta su mal momento.

Durante el programa del cual participa Paula Trapani, detalló el mal momento que pasó cuando encontró su auto destrozado: "Es así, sabes que te puede pasar en cualquier momento. Es una ruleta. Fue entre las tres y las cuatro de la tarde, que tomo mi clase de canto. Dejé el auto en la puerta, como hago siempre, en Castillo y Juan B. Justo, una zona bastante transitada. Me rompieron un solo vidrio".

El mal momento de Paula Trapani, le rompieron e vidrio del auto y le robaron en Palermo

Luego, se lamentó haber dejado a la vista objetos personales: "Uno se culpa y dice 'tenía muchas cosas a la vista en el auto', pero bueno, yo vivo lejos, mi auto es una especie de valija andante, porque hago muchas actividades. Tenía dos bolsos repletos con equipos de tenis, perfumes, maquillajes... De todo".

Así encontró Paula Trapani su auto al salir de su clase de canto

Si bien no es la primera vez que le sucede, la periodista manifestó que todavía no hizo la denuncia, y luego cerró diciendo: "La raqueta se ve que es algo que gusta, porque es la tercera vez que me roban una raqueta y es la tercera vez que me pasa esto".

J.M