Paz Cornú presentó a sus mellizos India y Román

Sus dos partos anteriores se dieron de forma natural, pero ahora la ubicación que tenían sus mellizos en el vientre, con los pies hacia abajo, la direccionaban casi con seguridad a una cesárea. Lejos de resignarse, Paz Cornú (43) se puso a buscar un especialista que se animara a un parto en posición podálica. Lo consiguió, y así fue que en la semana 35 de embarazo, el pasado 1° de mayo, India y Román Orden nacieron de manera natural en el Sanatorio de la Trinidad para felicidad de la diseñadora y de su esposo, el contador Diego Orden (32). “Nacieron antes de tiempo, ese día había estado trabajando en casa porque me cuesta mucho estar quieta. Para mí fue una gran terapia durante el embarazo no estar acostada sino con la mente y el cuerpo activo, haciendo yoga o actividades suaves. En los días finales me dolía mucho acostarme o sentarme, los bebés no tenían espacio y mi cuerpo es chico. Ahí adopté una postura de perro boca abajo que estudié en yoga y me salvó bastante”, confiesa hoy en su casa del Bajo Belgrano, donde debió transformar un cuarto de visitas en la flamante habitación de los mellizos: “Ya tenía todo organizado, el cuarto quedó re lindo y los bebés no necesitan mucho, salvo amor. Una se pone ansiosa queriendo armarles un lugar perfecto, pero ellos con sentir el cariño de sus padres y de sus familiares ya están”.

Después de ese parto “alucinante”, Paz tuvo algunas controversias con respecto a los métodos que emplea la medicina tradicional en los centros de salud. “Sólo consideran lo biológico dejando de lado lo emocional y espiritual. No se escuchó mi palabra y no se respetó la conexión madre-hijo”, se quejó. Y cuando regresó por fin a su casa, el gran desafío la aguardó con los brazos abiertos: “Fue una locura, como meterme en una Creamfield sin saber bailar (risas)... No es lo mismo tener uno que dos, y en mi caso cuatro, porque en casa esperaban mis otros hijos, Italo (5) y Milán (6). Recién ahora tengo las cosas bajo control”, aseguró la dueña de la marca de ropa que lleva su nombre. En su empresa, ella y su marido afrontaron también un reto importante apenas nacieron los bebés: “Tuvimos que mudarnos, imaginate, tenía millones de cosas. Gracias a Dios Diego se hizo cargo con la ayuda de todo el personal, que me demostraron ser un gran equipo. Hubiese sido imposible sin ellos, hubo momentos en los que no teníamos más fuerzas ni dormíamos”.

—¿Cuáles son los principales rasgos distintivos de India y Román?

—Román es bastante parecido a Diego, que eligió el nombre por ser fanático de Boca y de Riquelme (Juan Román). Es fuerte, grandote, pesado, un gordo dulce y divino. Lo tenés alzado un rato largo y se te acalambran los brazos (risas). India es igual a mí, y le puse así porque mi sueño es algún día visitar ese país. Tiene mucho carácter, lo que ella dice se hace. Y te hace saber enseguida cuando algo no le gusta, vieras cómo el otro día lo agarró de los pelos a Diego... Nació con la bolsa entera, y eso se llama el Velo de la Virgen, es como un parto angelado. Así de chiquita como la vez y nos pone a todos detrás de ella.

—¿Qué sensaciones la invadieron en el reciente Día de la Madre?

—El amor de tener mellizos es muy fuerte, intenso, te abre el corazón al máxino. Es algo que no se puede explicar, sólo se puede vivenciar. Ser una madre que genera vida me hace sentir muy poderosa y agradecida. Y no me siento sólo madre de mis hijos, sino contenedora de mucha gente que me conecta con la vida. Tener mellizos me generó algo muy profundo, que nunca había experimentado. Y fue un día muy diferente, más que nada por esta nueva sensación que descubrí. De ser una madre que no sólo tiene hijos propios, sino que también puede sostener a otras personas a través de la energía y la conexión.

