Lali Espósito y Pedro Rosemblat son una de las parejas más atractivas del espectáculo, y la confirmación de su romance causó una verdadera revolución. Recientemente, la cantante y el periodista estuvieron envueltos en rumores de separación, pero la artista tomó la posta y confirmó que siguen juntos y muy felices.

Tras rumores de separación, Lali Espósito subió una foto junto a Pedro Rosemblat

Hace unos días, la cuenta de Lo Más Popu subió una teoría que sugiere que la pareja podría estar atravesando una crisis. "Pedro le daba likes a todas las fotos de ella y en las últimas tres que subió no hay like de él", escribieron en sus historias de Instagram. Luego aclararon que Sofía, exnovia del periodista, era muy fanática de la cantante y mantenían una buena relación. "Se seguían en redes, se daban likes", explicó Lo Más Popu.

Ahora, Lali Espósito salió a aclarar que sigue junto a Pedro Rosemblat y que están muy felices. La artista subió una captura de pantalla de los "me gusta" que recibió en sus publicaciones y escribió: "Ayyyy chicos! me dio like el pibe que me gusta! Ojalá se me de!". Luego, compartió una selfie junto al periodista y exclamó: "Se me dio chiks", seguida de un video y una foto de la pareja.

AF.