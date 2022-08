Pepe Cibrián y su esposo Nahuel Lodi abrieron la puerta del diálogo y se reencontraron en Córdoba. La pareja, no tan feliz ahora, fue captada junta por las cámaras de Intrusos (América TV), en uno de los ensayos de la obra de teatro “Drácula” que prepara el dramaturgo en esta provincia.

A los dos se les vio en el mismo recinto, muy distendidos, sonrientes y cómo si nada hubiera pasado; como si la situación de haber publicado un video de Nahuel Lodi a los besos con otro hombre el día de su despedida de soltero, no hubiese afectado el reciente matrimonio con Pepe Cibrián.

Pepe Cibrián se reencontró con Nahuel Lodi en Córdoba.

El actor habló y remarcó que fue hasta Córdoba y lo recibió, porque Nahuel quería hablar con él y por lo que dijo, hubo más polémica en los medios que en su propio círculo íntimo: “Siempre, hay gente que genera ciertas polémicas y uno lo que tiene que hacer es callarse y punto. ¡No pasa nada! La gente sabe lo que tiene que saber… La gente es muy cálida conmigo”.

Pepe aclaró que siempre está de la mano de sus abogados, que son ellos los que saben en cuestiones legales, pero sobre su vida sentimental, dijo que sabe muy bien lo que hizo: “Hago lo que quiero y sé muy bien lo que hice”, en relación a su polémica relación con Nahuel.

Sobre la llegada de Nahuel Lodi a su salón de ensayo, el dramaturgo comentó que él no tiene por qué darle explicaciones a nadie y sobre un posible regreso con él, dijo que, “ya la vida lo dirá, no es grave”.

“Nahuel vino de visita, a charlar y a que hablemos. No implica nada, es eso, una charla. No tengo por qué explicarle a alguien, el porqué hago las cosas. Es mi vida y no me gusta que se metan”, expresó muy claro el actor.

Pepe Cibrián, sobre perdonar a Georgina Barbarossa

La amistad de más de 40 años de Pepe y Georgina parece que esta vez llegó a su final. Luego de que el actor la cancelara de manera definitiva por desconfiar de su esposo y tras las pruebas de que no estaba tan errada en sus sospechas, el actor fue consultado si de haber una renovación de votos con Nahuel Lodi, esta vez estaría invitada ella, Cibrián respondió de forma categórica con un no.

“No creo que nos reconciliemos, lo que Georgina hizo fue muy feo y hay cosas que no se perdonan. Lo que ella hizo, no se hace públicamente desde el amor, desde el amor se habla en privado y no exponiéndome a una situación nada agradable, justamente porque ella era mi gran amiga”, comentó Pepe

Pepe Cibrián terminó su entrevista diciendo que Georgina Barbarossa logró terminar con su amistad por “un punto de rating”.