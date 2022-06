Peter Facinelli y Lily Anne Harrison esperan su primer hijo juntos

Peter Facinelli y Lily Anne Harrison anunciaron este fin de semana la noticia de que serán padres.

En un posteo de Instagram, la actriz de Christmas Camp, escribió: "No es una panza de burrito", junto a una foto en la que se nota su avanzado embarazo. En broma, su pareja respondió: "¿Estás embarazada? ¿Por qué no me lo dijiste?".

Además, el actor señaló en una Historia de Instagram: "Resplandeciente. 'No puedo esperar' para sumar a mi 'aquelarre' con vos a mi lado" #chistedepadres", haciendo referencias a dos de sus películas: Crepúsculo y Can't Hardly Wait.

Peter Facinelli y Lily Anne Harrison, comprometidos

Peter Facinelli ya es papá de Luca (24), Lola (19) y Fiona (15), fruto de su relación con la actriz Jennie Garth. En 2016 se puso en pareja con Lily Anne Harrison y se comprometieron en 2019.

Según People, en octubre del año pasado, el actor de Supergirl había contado que él y su pareja no tienen prisa por pasar por el altar, especialmente en medio de pandemia.

"Quiero que (nuestra boda) sea en un mundo donde no haya máscaras", dijo Peter Facinelli a People. "No hay prisa para nosotros. Nos dedicamos el uno al otro y estamos viviendo una vida juntos. Ya me siento casado", aseguró.