¡Al fin! Peter Lanzani cambió de look y se convirtió en tendencia

Peter Lanzani logró convertirse en tendencia por su radical cambio de look. El ex Casi Ángeles sorprendió a sus seguidores cuando mostró el paso a paso de su transformación.

Después de la transmisión en vivo con Lali Espósito, que generó una verdadera revolución, el prestigioso actor decidió afeitarse la barba que tanto revuelo provocó entre sus fans. Con un video, el galán compartió con sus followers cómo tomó valor para sacarse de encima la barba.

Después de un tiempo alejado de las cámaras, Peter accedió a hacer un vivo histórico con Lali su ex novia y ex compañera de Casi Ángeles. “Al principio no quería saber nada. ‘Me matás’, me decía, y lo tuve que convencer”, contó la actriz sobre la transmisión. “Entiendo que fue todo un acontecimiento porque Peter no es un tipo de exponerse en redes. Pensá que cuando lo llamé estaba cortando un tomate, muy hippón como es él…“, sostuvo.