Guillermo Vilas y Phiangphathu Khumueang -con quien se casó en 2005- comparten su vida en Montecarlo y son padres de Andanin de 17 años, Lalindao de 13, curisosamente a Intila quien nació el mismo año pero 10 meses después, y al varoncito de la familia, Guillermo Junior quien llegó al mundo en 2017.

Luego de algunos problemas de salud y un año sin aparecer en redes, finalmente la esposa del extenista compartió dos imágenes con él en la actualidad y se hicieron virales.

Phiang Vilas revolucionó las redes con nuevas fotos de Guillermo Vilas.

Sin escribir nada, Phiangphathu Khumueang mostró dos fotos en las que se la veía con Guillermo Vilas en primer plano. En una de ellas, el extenista le estaba dando un beso en un ojo. Dos postales que conmovieron a todos los fanáticos del ídolo argentino.

Preocupación por el deterioro cognitivo de Guillermo Vilas

En 2020 salió a la luz que Guillermo Vilas atravesaba un deterioro cognitivo. Según información de medios europeos, el ex deportista apenas salía de su casa en el Principado de Mónaco.

Phiang Vilas y Guillermo Vilas.

En 2018, Tito Vázquez, que fue rival y compañero de dobles y posteriormente capitán del equipo argentino de Copa Davis, aseguró: “Nadie lo dice, pero creo que Willy tiene un principio de Alzheimer. Y, según tengo entendido por gente que me ha hablado, lo han visto bastante mal, pobre”.

Según revelaron desde el entorno de Guillermo Vilas al diario Olé, “físicamente no se nota su enfermedad, pero está muy deteriorado y su salud mental está cada vez peor. Tiene algunos momentos de lucidez, pero no tiene plena conciencia de lo que sucede a su alrededor e incluso ha llegado a desconocer a amigos. Tiene momentos en los que no puede mantener el hilo de una conversación”.