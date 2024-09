Pampita y Roberto García Moritán han estado rodeados de rumores de separación desde hace algunas semanas, y han sido tendencia en los últimos días debido a los constantes detalles que surgen sobre ellos. En A la Tarde, revelaron un dato muy importante que indicaría que la modelo y el Ministro de Desarrollo Económico de la Ciudad de Buenos Aires no estarían pasando por un buen momento en su relación de pareja, y la conductora no estaría usando la alianza de casamiento.

La conductora no había respondido a los rumores y versiones sobre su relación con el político. Solo desmintió un supuesto "like" a un comentario en contra de García Moritán, pero en realidad optó por el silencio en esta ocasión. Quien sí habló fue Roberto, quien explicó en un comunicado que no se habían separado, a pesar de que muchos ya lo daban por hecho.

El detalle clave que indicaría que Pampita y Roberto García Moritán están separados

El 24 de septiembre de 2024, Pampita salió de su casa en Barrio Parque, donde varios medios de comunicación la esperaban para obtener su versión de los hechos. Fiel a su estilo, la modelo, con una sonrisa, se subió a su auto y no habló del tema; de hecho, solo se limitó a desearles un buen día a los periodistas que se encontraban en el lugar.

Oliver, cronista de A la Tarde, comentó: “Teníamos la información de que hoy retomaba su agenda laboral. Hubo misterio, hubo un operativo, todo muy resguardado”. Continuó diciendo: “Vimos a un chofer sacando un televisor. Después supimos que el destino del televisor era Nordelta. Después, alrededor de las 12.30 comenzaron a llegar su maquilladora, el peinador, su estilista, para que ella pueda estar lista para ir a grabar”.

“Tenía una sonrisa pero medio incómoda, Pampita no sabía si responder o si llamarse a silencio", concluyó Oliver. Por su parte, Tartu agregó: “¿Mañana Pampita se muda a su casa de fin de semana de Nordelta? Ya se sabe que en el barrio de Nordelta ella tiene una casa en el Golf, los vecinos dicen que ya hay ruido de que Pampita se va a instalar allá sin Roberto”. Uno de los detalles clave que se reveló es que la modelo ya no estaría usando la alianza de su matrimonio con Roberto García Moritán.