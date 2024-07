En el día de hoy, La Joaqui y Luck Ra enamoraron a sus seguidores con un tierno video de sus vacaciones en la playa. Recientemente blanquearon su relación en redes sociales y se han convertido en una de las parejas del momento, ya que ambos también están viviendo momentos muy exitosos en sus carreras musicales.

Se pudo ver a los músicos sobre una tabla de surf, en traje de baño y besándose con un fabuloso atardecer de fondo. "De ti me gustan cosas; la verdad todo", escribió la cantante de "Butakera" sin miedo a mostrar que ha encontrado el amor nuevamente en su vida.

Por su parte, el cantante cordobés escribió en esta publicación: "Gracias por hacer el doble de lindos los días con tu presencia mi amor la paso tan bien cuando estoy con vos. Te amo".

Wanda Nara enloqueció con la publicación de La Joaqui

En pocos minutos, la publicación recolectó miles de likes y comentarios de seguidores que aprobaron la pareja y felicitaron a la cantante marplatense por esta nueva etapa en su vida. Entre ellos, se destacó el provocador comentario de Wanda Nara: "Me gustan ustedes", intervención de la empresaria recibió más de 5 mil likes de los internautas.

"Ayyyyy Universo bendiga esta pareja", "La mejor pareja del 2024", "No se pero es la mejor pareja de Internet", "Hermoso verte bien reina", "Te amamos joaqui y lukra", "Yo quiero un amor así que arregla lo que no rompió", "El sueño del pibe", "Fan de su relación", "Más linda está pareja me alegro, Joaqui que después de tanto dolor ahora estés feliz", fueron algunos de los comentarios que se vieron en el video de La Joaqui y Luck Ra.