La Joaqui tomó hace unas semanas la decisión de tomarse un descanso de su carrera musical y causó una gran preocupación entre sus seguidores. Sin embargo, luego de un tiempo en donde pudo realizar una introspección y se mantuvo alejada de las redes, la cantante rompió el silencio.

Desde sus redes sociales, frente a sus casi 4 millones de seguidores, la joven reveló cómo se siente y qué está haciendo para superar la etapa de angustia y volver cuanto antes a los escenarios: “Me siento mejor, estoy mejor. Estoy haciendo mucha terapia”.

Imagen reciente de La Joaqui.

Luego, la artista compartió con sus fans que ya se siente mejor y contó qué hizo mientras no estaba concentrada en la música: “Me vino bien poder tomar este tiempo para poder descansar para poder disfrutar un poquito de estar con uno mismo, de estar con la familia. Realmente me ayudó a que me sienta mucho mejor”.

Por último, y para gran alivio de sus seguidores, La Joaqui expresó que pronto volverá a la industria musical: "Un día más es un día menos y ya pronto podremos volver a vernos las caras".

La Joaqui visitó a L-Gante en la DDI de Quilmes

En medio de este escándalo por su descanso en medio de una carrera musical en crecimiento, la cantante decidió ir a visitar a L-Gante y la información se filtró cuando se viralizó un video de ella saludando a una fan.

Esto ocurrió en las primeras semanas de la detención y, a pesar de que no muchos famosos se pronunciaran a favor del referente de la cumbia 420, La Joaqui no solo le demostró su apoyo en redes, sino que también lo fue a visitar.

J.C.C