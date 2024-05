En el día de ayer se hizo viral un fuerte video en el que el rapero G Sony, amigo de La Joaqui, decidió desenmascarar a Coqeéin Montana, expareja de la cantante. En la batalla de rap, el primero decidió hablar de la violencia de género que Montana ejerció sobre su amiga y también de su ausencia como padre.

"¿Qué pensabas? Si ella era la que nos frenaba para que no te cag***** a trompadas cuando se escuchaba por los pasillos de la pensión cómo la denigrabas", expresó el cantante mientras La Joaqui observó la batalla en vivo desde el streaming de Coscu.

"¿Qué pensabas, Coquee? ¿Qué no me acordaba cuando vos te la rascabas y mandabas a La Joaqui a trabajar al subte estando ella embarazada?", siguió y no dejó nada en el tintero por decir.

Cómo fue la situación de violencia que vivió La Joaqui

La cantante tiene un pasado duro, signado por los consumos, la violencia y el abandono. En muchas oportunidades declaró ser desde siempre madre y padre de sus hijas. Ahora, con un gran éxito musical y alejada de lo que la dañaba, se conoció la historia con su expareja.

"Y ahora mirala a ella, ¿la viste? Decime, ¿qué se siente ver que tu ex está re pegada y que tu carrera se fue lentamente al carajo? Saber que a esa misma ex la fajabas y ahora es ella la que cuenta los fajos... Contanos en serio qué se siente, porque a vos, 'el jefe del trap', seguramente debe dolerte saber que nunca le diste dos pepas a la mantención y que es ella la que hoy podría mantenerte", agregó el amigo de La Joaqui.