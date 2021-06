Picante rumor de Mariana Brey sobre la China Suárez: \"Estaba pidiendo...\"

El paso de la China Suárez generó una verdadera polémica. Mientras la actriz se dedica a disfrutar del calor en las playas norteamericanas, algunas versiones sobre su estadía salieron a la luz.

En LAM fue Mariana Brey quien reveló que la pareja de Benjamín Vicuña había protagonizado una pequeña polémica en la ciudad.

"La China Suárez estaba pidiendo canje en un restaurant. Habían hecho una reserva para siete personas, pero no les habían ofrecido canje y como no se los quisieron dar, finalmente no se presentaron. Cuando supieron que no era canje, no fueron”, contó la panelista en LAM.

En ese momento de la conversación, Yanina Latorre salió en vivo desde Miami y aseguró que eso no le parecía correcto. "Qué ordinaria", agregó la panelista.

Días atrás, la China Suárez salió a desmentir las versiones de una supuesta pelea con Benjamín Vicuña cuando borró un largo post que hizo para el día del padre cuya foto mostraba a los hijos que tenía con Pampita. Según las distintas versiones, la actriz de 29 años se había enojado porque en esa publicación no incluyó a los hijos que tienen en común.

El post de Benjamín Vicuña en el día del padre que luego borró.

"Chicxs, amo las novelas que se arman. Es agotador. Que invento cuentas para criticar a otra mujer, que vivo en crisis. Dejen vivir en paz o cambien de personajes porque siempre somos los mismos. Buen día para todxs", dijo la diosa y, sobre el rumor sobre su "ataque de furia" en la playa, disparó: "Me imagino yo gritando por teléfono mirando al mar con los tres pibes alrededor y me da un pico de estrés".

El descargo de la China Suárez.

AM