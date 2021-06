Ángel de Brito opinó sobre el posteo del Día del Padre que Benjamín Vicuña borró

Las especulaciones comenzaron con dos publicaciones sobre Día del Padre. En el primero, Benjamín Vicuña había sorprendido al escribir unas emotivas palabras junto a una foto en la que que se lo veía con Bautista, Benicio y Beltrán, los hijos que tuvo con Pampita. Al ver eso, las especulaciones sobre un enojo de China Suárez comenzaron a tomar fuerza, y Ángel de Brito dio su opinión al respecto.

"El rol de padre no se reduce a mamíferos que cuidan a sus cachorros con dientes y garras, mamíferos responsables de la alimentación y de enseñar el arte de cazar. Somos mucho más que eso, mucho más que el rol que jugamos y tenemos actualmente en la sociedad. Somos padres que lloramos, cocinamos y compramos flores. Somos padres que estamos en casa, que compartimos la vida. Un oficio de autodidactas", compartió el actor chileno.

El post de Benjamín Vicuña que luego borró,

Un par de minutos después, el actor repentinamente decidió eliminar el posteo y sólo se limitó a replicar las fotos en las que lo etiquetaban sus seguidores. Por su parte, la China Suárez también lo homenajeó, pero minutos después borró los mensajes.

La historia de la China Suárez que también borró.

Sobre esto, la actriz se justificó fiel a su estilo picante: "Chicxs, amo las novelas que se arman. Es agotador. Que invento cuentas para criticar a otra mujer, que vivo en crisis. Dejen vivir en paz o cambien de personajes porque siempre somos los mismos. Buen día para todxs". Además, sobre el rumor sobre su "ataque de furia" en la playa, disparó: "Me imagino yo gritando por teléfono mirando al mar con los tres pibes alrededor y me da un pico de estrés... jajaja".

Esta mañana, Ángel de Brito sacó sus propias conclusiones y las compartió con sus seguidores. "Que están en muy buena relación Pampita y Benjamín, eso lo sé. Pero yo no me creo el cuento de que todos se lleven tan bien, que todo sea tan armonioso, que no nos vendan Disney", contó en LAM.

Finalmente, el periodista agregó para cerrar: "En este caso, yo no creo para nada que lo haya mandado a borrar Pampita, me cierra más que haya sido un pedido de la China por dejar afuera sus hijos, y es lógico que la China se enoje".