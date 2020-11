Pili Pascual: tras el éxito de “¡Go! Vive a tu manera”, lanza su show solista

Tras el enorme éxito de ¡GO! Vive a tu manera, la serie musical de Netflix, Pili Pascual siguió explorando el mundo artístico y se embarcó en un camino como música solista que nos llevará a poder verla en vivo y vía streaming en un show único en el Luna Park.

La joven de 18 años presentará su primer show solista desde el mítico estadio Luna Park este viernes 28 de Noviembre.

Antes del estreno, la actriz y cantante habló con CARAS Digital y compartió su emoción por este concierto tan importante."Estoy muy emocionada porque ya extraño cantar y el contacto con la gente y todo lo que es más personal. Estoy por lanzar una nueva canción y en el show voy a cantarla por primera vez y eso me hace muy feliz, también el tener a la gente ahí conectada al streaming, divirtiéndonos juntos", comenzó la joven y agregó: "El show va a ser muy variado, habrá acústicos, también una parte más personal y otra en donde habrá mucho baile y energía".



Sobre este momento tan especial y en medio de una pandemia que claramente demoró las cuestiones técnicas, Pili asegura que lo que más extraña es a su familia. "Es muy difícil y tengo sentimientos encontrados porque todos están en México pero en Argentina también tengo muchos amigos y familia. Sé que es algo que mi carrera exige y que siempre me estoy moviendo, nunca estoy en un lugar fijo

La joven nació en la provincia de Neuquén, Argentina. Luego cambió de rumbo y se fue a vivir a México a los 3 años, y fue ahí donde empezó sus clases de ballet. Un año más tarde sumó la actuación y el canto y comenzó el amor por la música. Tras de varias obras musicales consiguió el papel de Mía Cáceres en la serie musical y de romance Argentina de Netflix Go! “Vive a tu manera”.



Gracias a esta serie realizó gira de shows, presentándose en 13 Teatros Óperas, 2 Luna Park y varias gira nacionales e internacionales. "Fue una locura el éxito que tuvo. De un momento para otro pasé a tener muchos seguidores en las redes y eso fue un gran impacto en mi carrera. Fue algo hermoso y es parte de mi vida, me cambio la vida para siempre", aseguró Pili. "Hasta el día de hoy hay fans de la serie que me siguen y me apoyan", agregó.

En este sentido, la joven artista habló de la exposición que vivió en aquel entonces: "Yo lo tomo como parte del trabajo, de hecho es algo que me hizo muy feliz porque recibí mensajes de seguidores que me decían que lo que yo hice los ayudó a salir de momentos difíciles o les alegró el día. Eso me parece maravilloso. También el hecho de que se me acerquen fans a charlar o a pedirme una foto, extraño mucho eso ahora que estamos en pandemia", dijo Pascual.

Solo me importa, su nuevo video

Previo al espectáculo que planea para este viernes, Pili lanzó su primer videoclip de la canción Solo me importa, un material que será el primero de una trilogía que cuenta toda una historia de amor. "A mí me gusta mucho actuar y de esta manera pude unir ambas cosas. El primer video es toda la historia de dos chicos que se completará más adelante", aseguró Pascual.







La artista, que está radicada en México con su familia reconoció que toda la preparación para el show debió ser bajo estrictas medidas de seguridad, lo mismo que la filmación del clip que demandó hacerse estudios y contar con pocas personas en el set de filmación.