Mauro Icardi no podrá disfrutar del verano junto a la China Suárez debido a la estratégica jugada de Wanda Nara. Después de celebrar Navidad sin sus hijas, la empresaria viajó en las primeras horas del 25 de diciembre a Punta del Este, donde permanecerá hasta principios de enero por compromisos laborales.

En los días anteriores, la expareja protagonizó un tenso conflicto judicial por la custodia de las niñas. Finalmente, habían logrado un acuerdo parcial: las pequeñas pasarían la Navidad con su papá. Sin embargo, Wanda, embajadora de una importante marca de joyas, tenía programado un viaje a Uruguay como parte de su agenda laboral.

Mauro Icardi, con la intención de pasar tiempo con sus hijas, habría alquilado una casa en Punta del Este, a solo cuatro cuadras de la residencia de la empresaria. Sin embargo, Wanda, conocida por su habilidad para planificar cada movimiento de su vida, dejó al futbolista fuera de juego.

Wanda Nara le tendió una trampa a Mauro Icardi y frustró su viaje con la China Suárez

Según revelaron en Desayuno Americano, la conductora de Bake Off Famosos ejecutó una “jugada maestra”. Debido a las restricciones legales, Icardi no podrá disfrutar el verano con la China Suárez como lo habían planeado, ya que las niñas no pueden salir del país sin la autorización de Wanda.

Así lo explicaron en el programa que conduce Pamela David: “Lo clavaron Icardi con la casa en Punta del Este. Hay una jugada de la rubia conductora, una jugada maestra, una jugada de ajedrez de último momento”, indicó Manolo Salerno.

“El 25 de diciembre vencía el plazo de las nenas con Mauro. ¿Sí? Tenían que volver con su mamá”, explicó, en referencia a la madre de Wanda, Nora Colosimo, abuela de las nenas. “¿Con quién llegó Wanda a Punta del Este? Con Nora”, aseguró.

Esto implica que Mauro debe tener a sus hijas por más tiempo, y como él no puede sacarlas del país, queda anclado en Argentina. “Así que las vacaciones de Mauro con la China van a tener que esperar, me parece, si esto no cambia”, concluyó el periodista.

Con esta jugada, Wanda Nara logró frustrar los planes de verano de Mauro Icardi y la China Suárez. El conflicto por las vacaciones y la custodia de las niñas parece ser un nuevo capítulo en esta polémica separación. Lo único cierto por ahora es que Mauro recibirá el Año Nuevo junto a Isabella y Francesca, mientras Wanda disfrutará de unos días laborales en Punta del Este.