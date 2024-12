En medio de la polémica mediática y judicial entre Wanda Nara y Mauro Icardi, salió a la luz un supuesto romance entre la empresaria y Keita Baldé Diao, excompañero de Icardi en el Inter de Milán.

Es de público conocimiento que la separación entre el jugador y la conductora comenzó en el año 2021, cuando se descubrió el encuentro entre la China Suárez y el delantero del Galatasaray. Sin embargo, la pareja intentó reconciliarse hasta que este año explotó todo y Wanda confirmó su romance con L-Gante.

Wanda Nara y Mauro Icardi, una polémica sin fin.

En este sentido, entre las denuncias judiciales, los viajes y los encuentros en restaurantes de Costanera, parece que la polémica no tiene fin y, cuando uno cree que no hay nada más para agregar, se suman nuevos capítulos. Ahora, el supuesto affaire de la mediática con el jugador de fútbol internacional.

Se conocieron las imágenes con las que Mauro Icardi extorsionaría a Wanda Nara

De esta forma, tanto Wanda Nara como Mauro Icardi demostraron tener material para apuntar contra el otro, y ahora se filtraron los chats del año 2022 entre la expareja, donde el futbolista intenta averiguar cómo fue el supuesto encuentro entre la empresaria y su compañero de equipo.

Por su parte, Juariu, la especialista en chimentos, compartió en sus redes algunos de los chats, donde se ve que Mauro amenaza a Wanda con imágenes capturadas por el edificio donde vivían en aquel momento, que muestran a la novia de L-Gante ingresando con el jugador.

Los chats filtrados entre Wanda Nara y Mauro Icardi en el año 2022.

Si bien algunos especulan que el affaire de Wanda sucedió cuando los papás de Francesca e Isabella estaban separados, los mensajes de Icardi revelan que lo que más le dolió fue que el encuentro haya sido en su casa, y con un compañero de equipo.

“Me dicen que estos chats están en la causa por violencia en Tigre porque me cuentan que Mauro estaría extorsionando a Wanda con mostrar videos íntimos de ella”, introduce Juariu para luego compartir la conversación de la expareja en 2022.

En la primera de las capturas, se puede leer un mensaje de Wanda donde asegura tenerle “mucho miedo” a su entonces marido, y donde señala que con él no va a ser “feliz”: “Todo lo que me decis es de una persona enferma, obsesiva y posesiva. Caprichosa y violenta”.

Después, se ve como él le insiste para que ella confiese su amorío con el “amante”. “Contame todo como yo tuve los huev.. de contarte todo”, le dijo Icardi a la mamá de sus hijas en 2022, haciendo una clara referencia al encuentro que tuvo con la China Suárez mientras aún estaba en pareja con la conductora de Bake Off.

“Tus detalles no eran verdad y tardaste tres meses en contarme”, le respondió Wanda, reclamando la infidelidad por parte del futbolista, que desencadenó todo el escándalo alrededor de la ahora expareja.

De esta forma, las capturas muestran cómo Icardi le pide a Wanda que le envíe sus chats con el supuesto amante, previo a enviarle “las pruebas” de su infidelidad: las imágenes del edificio que compartían en París que muestran a la ex de Maxi López con Keita, el excompañero de equipo de Mauro.

“En mi casa, no lo puedo creer. No me merezco esto”, escribió el ex jugador de la Selección Argentina en 2022, después de haberle enviado las imágenes con las que ahora estaría extorsionando a la madre de sus hijas. Así, estas capturas salieron a la luz luego de las palabras de Simona, la expareja del compañero de Icardi involucrado , quien aseguró que Wanda se “acostó” con su marido.

VFT