Pocho Lavezzi, víctima de la pornoextorsión: en el video probarían una infidelidad

Pocho Lavezzi es víctima de la pornoextorsión y asentó una denuncia por amenazas. El deportista, que actualmente se encuentra en la isla Saint Barth's, recibió advertencias sobre la publicación de videos y chats íntimos en sus redes sociales.

“La fiscalía ya tendría identificada a la persona que lo está chantajeando y se trataría de una ex amante del jugador. Pero no es la primera vez que El Pocho queda envuelto en una causa de estas características. En 2014, Lavezzi denunció a Mariana Diarco por extorsión, después que la vedette contara en televisión que tenía un video íntimo que le había enviado el futbolista”, contaron en LAM.

Según revelaron, la persona que lo extorsiona no le muestra el material pero sí se los describe y le pide hasta cinco mil dólares por no publicarlos. “A él no le muestran los videos ni los chats, pero se los describen, lo que hace que él sospeche de una persona. En esos videos se confirmaría que él habría ‘cuerneado’ a otra pareja”, agregó Yanina Latorre sobre esta situación.

"Se llama Cinthia, es una mujer. El tema es que él la reconoce, le ve cara conocida. Él cree que es un despecho, porque esto empieza a partir del rumor de que la novia está embarazada. La novia me lo negó totalmente. Él me contestó ‘Estoy más cerca de ser abuelo que de ser padre’, no quiere tener más hijos y su hijo ya es bastante grande", contó la panelista.