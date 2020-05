Duro revés de Vicky Xipolitakis contra su ex: solicitó prisión domiciliaria

Vicky Xipolitakis sigue adelante en su lucha contra su ex marido, Javier Naselli, y esta vez pidió la prisión domiciliaria.

La diosa pidió una medida cautelar para el empresario, por lesiones leves agravadas. “Conforme a la veracidad de los hechos investigados y a efectos de asegurar la comparecencia del requerido proceso, solicito disponga el arresto domiciliar o prohibición de la salida del país”, dice la presentación que hizo Martín Francolino, abogado de la mediática.

De acuerdo a este escrito, la cantidad de bienes que Naselli tiene en Estados Unidos “le facilitaría la posibilidad de fuga o entorpecimiento de la investigación”. “Considerando estar en presencia de un caso de peligro de fuga o entorpecimiento del proceso, la querella solicita el dictado de medidas cautelares que limiten la libertad ambulatoria del requerido como la prohibición de salir del ámbito territorial que determine o arresto en su propio domicilio o en el de otra persona”, agrega.

Lo cierto es que si la Justicia hace lugar a este pedido. "Naselli podría recibir prisión domiciliaria o quedar impedido de abandonar su país de residencia (Estados Unidos) hasta la audiencia del juicio por “lesiones leves agravadas por el vínculo y género en concurso ideal con amenazas simples y turbación de la posesión”.

CARAS se comunicó con Vicky para conocer detalles de esta presentación pero la modelo no quiso dar detalles. "Prefiero no hablar del padre de mi hijo porque no tengo palabras lindas. Yo quise arreglar todo de la mejor manera posible pero no se pudo. Ahora estoy en manos de mis abogados", disparó.