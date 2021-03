Polémica: así fue el acuerdo entre Martín Redrado y Luciana Salazar que involucra a Matilda

Martín Redrado y Luciana Salazar son los protagonistas de una nueva polémica que generó un gran revuelo mediático.

Después del descargo de "Luli", quien estalló en ira cuando vio al economista en Miami con otra mujer, en Intrusos revelaron detalles de su especial vínculo con Matilda.

La pequeña, que nació mediante un tratamiento de alquiler de vientre en Estados Unidos, mantiene una relación cercana con Redrado y es Luli quien propicia estos encuentros.

"Ana Rosenfeld me dice que ella no es abogada de ninguna de las partes. 'Ellos me buscaron de común acuerdo para que yo haga el contrato de la subrogación de vientre porque es muy complicado hacerlo porque se hacen con las leyes estadounidenses. Es todo un tema'”, contó la periodista Paula Varela en Intrusos.

"Él abonó todo ese tratamiento, pero cuando fue Luciana a recibir a su beba, él no estuvo”, agregó.

Fuertes rumores sobre Martín Redrado, ¿es el papá de Matilda?

Las versiones sobre la paternidad de la pequeña Matilda son diversas desde que Luciana Salazar decidió llevar adelante este método.

Más allá de que Martín Redrado se encargue de los gastos de su nacimiento, Adrián Pallares esbozó una teoría diferente sobre esta relación y dio por hecho que él es el papá de la niña.

"En el entorno de Redrado están convencidos de que la hija de Luciana es hija de él ‘porque si no a Redrado no le sacás un peso’. Esa es la frase de los que conocen mucho a Redrado. Que si no fuera el padre de Matilda, no pagaría ni un peso”, disparó.