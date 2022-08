Comenzaron Los Knockouts en La Voz Argentina y con ellos llegó la polémica al programa de Telefe. En esta oportunidad el equipo de Mau y Ricky enfrentó las crudas críticas del coach Ricardo Montaner, quien fue muy ácido con el participante Octavio Muratore.

En la tercera fase al aire de La Voz Argentina, cada equipo enfrenta a dos de sus integrantes, con canciones diferentes, pero solo uno quedará en competencia y el otro será eliminado, con la posibilidad de ser robado por otro de los coaches.

Polémica en La Voz Argentina por la letra de una canción en Los Knockouts de Mau y Ricky.

El pasado domingo, Mau y Ricky fue el tercer y último equipo de la noche en presentar su primer Knockout. Para hacerlo, los coaches enfrentaron a los dos participantes que habían robado de Las Batallas. Ezequiel Romano y Octavio Muratore.

Ezequiel eligió cantar Zamba y Acuarela y Octavio lo enfrentó con Mía, del fallecido compositor Armando Manzanero, amigo de Ricardo Montaner.

Al terminar el Knockout y al darle la palabra a Ricardo Montaner para hacer la devolución, hizo hincapié en un cambio en la letra que Octavio le hizo a la canción de Manzanero, pero que Mau y Ricky, por desconocimiento del tema, no se dieron cuenta y lo dejaron avanzar sin corregirlo.

"Sin lugar a dudas, en esta etapa hay una serie de exigencias y cosas que uno ya da por hecho que deben suceder. Siento que este Knockout fue medio accidentado para los dos", comenzó, suave, la devolución de Montaner y sumó: "Creo que perdiste la oportunidad de hacer algo más que sublime con esta canción".

Luego de estos comentarios, Ricardo fue el hueso del error: "Le cambiaste la letra desde que empezó, hiciste tu propia versión y creo que a Manzanero no le hubiese gustado mucho".

En la segunda estrofa de la canción, la letra dice “Nunca te olvides, sigues siendo mía”, pero el participante la canta así: “Nunca me olvides, sigues siendo mía”.

Para la cuarta estrofa, Mía, de Armando Manzanero, dice: Aunque te liguen mañana otros lazos. No habrá quién sepa llorar en tus brazos. Nunca te olvides, sigues siendo mía”, pero el concursante del equipo de Mau y Ricky, le cambia las palabras, lazos por brazos y brazos por manos. "Eres tan nostálgico que me pareció que podrías haberte agarrado la canción para ti", comentó Montaner.

La decisión de Mau y Ricky ante el error Octavio Muratore en La Voz Argentina

Luego de la devolución de los jurados, Mau y Ricky debieron tomar la decisión final y elegir a quién de los dos participantes elegían para avanzar a los Play Off de La Voz Argentina.

“En el ensayo salió tan sublime esta canción y tan perfecta, que esperaba un poquito eso hoy, aun así le diste ese sentimiento. Yo no conozco la canción tanto como mi padre (Ricardo Montaner), entonces no me di cuenta de que habías cambiado tanto la letra, ahora que lo sé no es tan chévere eso”, dijo Ricky.

Mau intentó remontar la situación y dijo que él le cambiaba la letra a algunos temas, pero Ricardo Montaner le dijo que él se podía dar ese lujo porque era el autor de los temas a los cuales le cambia la letra. Finalmente, eligieron y Octavio Muratore avanza en a los Play Off de La Voz Argentina.