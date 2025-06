La escandalosa renuncia de Flor Vigna al reality chileno "Mundos Opuestos" generó repercusiones en ambos países y, si bien muchos periodistas opinaron al respecto, el filoso comentario de Sabrina Rojas fue el más llamativo debido al vínculo cercano que tuvieron cuando fue novia de Luciano Castro.

Qué dijo Sabrina Rojas sobre la explosiva renuncia de Flor Vigna a un reality chileno

Aunque en el pasado tuvieron sus cruces por Luciano Castro, Sabrina Rojas y Flor Vigna quedaron en buenos términos según dejaron en claro en varias entrevistas. Sin embargo, en las últimas horas, Sabrina volvió a hablar de la bailarina y generó repercusiones.

Durante su programa "Pasó en América", que conduce con Augusto Tartúfoli, trataron la polémica renuncia de la artista al reality "Mundo Opuestos", que se emite en Chile, y la conductora no dudó en opinar sobre su drástica decisión, que según contó la propia Vigna en "PrimiciasYa" tendría que ver con la salud de su papá y por considerar que el formato no se alineaba con sus valores.

Sabrina Rojas

Todo comenzó cuando su compañera Natalie Weber aseguró: "Es verdad que ella es la chica reality, pero también abandonó muchos. De los últimos dos Bailando se fue". A lo que Rojas respondió: "Sí, pero sabés por qué se fue, porque los últimos dos Bailando ella ya era figura y fue más como hacerle un favor. La postura de ella era 'arreglo un par de galas porque quiero mostrar mi música y me voy'. No porque haya quedado eliminada".

Luego, la actriz fue más allá y opinó picante sobre la cantante: "Yo creo que es una mujer tan talentosa con su cuerpo, que todo lo que sea poner el cuerpo, no tiene competencia. Es muy espectacular bailando. En Combate no la vi, pero sé que es muy buena en todo lo que tiene que ver con lo físico. Y en lo emocional, cuando se juega con lo emocional, ella no puede".

Flor Vigna

Por su parte, Weber retrucó e indicó que piensa que Flor Vigno no sabe manejar la fama pero si su trabajo relacionado a lo artístico lo hace muy bien. "Después se le complica cuando es algo de su vida privada o mediático", indicó.Y agregó sobre la personalidad de Flor Vigna: "Igual no le creo tanto que se tan zen, porque cuando te tiene que cantar las cuarenta y la tiene que pudrir, como la pudrió en el Bailando, también lo hace. No se banca el vuelto".

Lejos de evitar el tema, la presentadora recordó los idas y vueltas que tuvieron y comentó filosa: "A veces ella tira para ser picante y cuando se la devuelven, lo sufre. La hemos visto sufrir por cosas que ella misma inició". Finalmente, aseguró sobre la ex de Luciano Castro: "Pero es buena mina". De esta manera, Sabrina Rojas apuntó contra Flor Vigna tras su escándalo en un reality chileno y dejó en claro su opinión al respecto.